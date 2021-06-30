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Украина установила много рекордов в матче со Швецией. Все - благодаря Довбику!

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Глазго, Среда 30 июня 2021 08:51
Украина установила много рекордов в матче со Швецией. Все - благодаря Довбику! Форвард сборной Украины Артем Довбик забил победный гол (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Сборная Украины одержала победу над командой Швеции со счетом 2:1 на поле в "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго 29 июня в 1/8 финала Евро 2020. На этой потрясающе захватывающей игре было установлено много рекордов украинскими игроками.

О них читайте ниже в нашем материале.

Артем Довбик вошел в историю и побил рекорд Платини

Форвард сборной Украины Артем Довбик вошел в историю Чемпионатов Европы по футболу. Он забил самым последним гол в ворота противника и этот мяч стал победным (120:37). До этого рекорд принадлежал французу Мишелю Платини, который забил гол на Евро 1984 в ворота Португалии (118:53).

Именно благодаря Артему украинская команда прошла в четвертьфинала Евро 2020.

Украина установила много рекордов в матче со Швецией. Все - благодаря Довбику!Артем Довбик побил рекорд Платини (фото: Getty Images)

Артем Довбик стал самым молодым украинским футболистом, забившим гол на Евро 2020

Нападающий Артем Довбик - стал самым молодым украинским игроком, которому удалось забить гол на Евро 2020. Украинцу всего 24 года, но соотечественники его запомнят надолго. Он провел на поле всего 15 минут, но зато забил победный гол!

Украина установила много рекордов в матче со Швецией. Все - благодаря Довбику!Артему Довбику всего 24 года (фото: Getty Images)

Украина впервые вышла в четвертьфинала Евро 2020

Сборная Украины впервые в своей истории сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы. Для нашей команды это первое участие в плей-офф Евро.

В четвертьфинале 3 июля Украина сыграет с Англией. Отметим, что на больших турнирах наша команда доходила до четвертьфинала только один раз — на чемпионате мира 2006.

Ранее сообщалось, что на матче Украина - Швеция отгремела известная песня про Путина, и в сети появилось видео.

Добавим, что Андрей Шевченко рассказал, как удалось одержать историческую победу над Швецией на Евро-2020.

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