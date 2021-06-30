Грозові зливи та шквали з градом: в Україні на зміну антициклону йде негода

Погода в Україні з початку липня буде обумовлена впливом поля зниженого тиску з нестійкою атмосферою, що призведе до значних опадів, а також обіцяє шквали та місцями град.
Про це йдеться в прогнозі на 1 липня синоптиків Укргідрометцентру.
Зазначається, що на зміну антициклону Afra в Україну прийде негода, і вже в четвер на більшій частині території країни пройдуть грозові дощі, місцями очікуються також град і шквали до 20 метрів на секунду.
Досить сильні зливи прогнозуються в західних регіонах.
При цьому в східних і південно-східних областях буде без опадів.
Температура повітря в західних регіонах коливатиметься в денний час в межах +23... +27 градусів. У центрі та на півночі України стовпчики термометрів покажуть близько +26... +29 градусів. У південних і східних регіонах буде трохи тепліше: від +27 до +31 градуса.
Карта погоди в Україні 1 липня (фото: facebook.com/UkrHMC)
Як повідомлялося, раніше синоптики розповіли, якою буде погода на цьому тижні в Україні.
Також ми писали про те, що 29 червня у Києві пройшла потужна злива з градом, при цьому негода знесла білборд і пошкодила автомобілі.