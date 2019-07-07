Грозовые ливни и шквальный ветер: украинцев предупредили о непогоде

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптики рассказали об ухудшении погодных условий

Погода в Украине в понедельник, 8 июля, будет дождливая, в ряде областей ожидаются сильные шквалы до 20 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении синоптиков на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

Жителей центральных, южных и большинства восточных областей предупреждают о дождях с грозами. В указанных регионах в дневное время сильные ливни будут сопровождаться мощными порывами ветра (от 15 до 20 м/с).

В то же время в большинстве западных и северных областей осадки не прогнозируются.

Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, а в западных областях столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +20... +25 градусов, в южных и восточных областях ожидается жаркая погода - от +26 до +30 градусов.

Карта погоды на 8 июля (Фото: facebook.com/ukrgmc.official)

На сайте ГСЧС также предупредили украинцев об ухудшении погодных условий.

"8 июля в Украине местами грозы, днем в центральных, южных и большинстве восточных областей местами значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

В Киеве 8 июля также пройдут осадки. Ожидается переменная облачность. Порывы ветра достигнут силы до 13 м/с, передает Gismeteo.

Столбики термометров в столице в течение дня будут колебаться в пределах +17...+23 градусов.

Ультрафиолетовый индекс днем в Киеве достигнет высокого уровня - 6 баллов.

Отметим, что согласно прогнозу известного синоптика Наталки Диденко, грядущая неделя принесет похолодание, и температура воздуха будет постепенно снижаться.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Напомним, что недавно народный синоптик Леонид Горбань дал долгосрочный прогноз на лето. По его словам, погода в июле будет прохладной только в начале месяца, после этого температура воздуха снова поднимется до +30 +35 градусов.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе страшный ураган наделал много бед в Днепропетровской области. Ветер срывал деревья и провода, районы оставались без света, пострадали несколько человек.