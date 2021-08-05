Грозовые дожди и шквалы: где в Украине сильно испортится погода
Погода в Украине в четверг, 5 августа, будет богатой на осадки, а приближающийся к стране циклон принесет в крайние западные области сильные грозовые дожди и шквалы.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Gismeteo.
Так, осадки ожидаются практически на всем Правобережье, кроме южных областей. Кратковременные дожди и грозы могут сопровождаться шквалами и градом. Также будет лить и в Киевской, Черниговской и Сумской областях.
При этом в Закарпатской, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях вероятны достаточно мощные ливни.
На северо-востоке страны, а также в Николаевской области и в Крыму сохранится высокий уровень пожарной опасности.
Температура воздуха в северных и центральных областях днем составит +25... +29 градусов.
В западных регионах столбики термометров покажут около +23... +26 градусов.
В восточных областях температура воздуха днем поднимется до +28... +31 градуса.
В южных регионах днем воздух прогреется до +27...+31 градуса.
Напомним, перед этим синоптики рассказали, чего ждать от погоды в августе, напугав украинцев 40-градусной жарой.
Ранее сообщалось, что 4 августа Хмельницкий накрыла жуткая непогода, и последствия бури показали в сети на фото и видео.