Грозові дощі та шквали: де в Україні сильно зіпсується погода

Погода в Україні в четвер, 5 серпня, буде багатою на опади, а циклон, що наближається до країни, принесе в крайні західні області сильні грозові дощі та шквали.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo .

Так, опади очікуються практично на всьому Правобережжі, крім південних областей. Короткочасні дощі та грози можуть супроводжуватися шквалами і градом. Також литиме і в Київській, Чернігівській та Сумській областях.

При цьому в Закарпатській, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вірогідні досить потужні зливи.

На північному сході країни, а також в Миколаївській області та в Криму збережеться високий рівень пожежної небезпеки.

Температура повітря в північних і центральних областях вдень складе +25... +29 градусів.

У західних регіонах стовпчики термометрів покажуть близько +23... +26 градусів.

У східних областях температура повітря вдень підніметься до + 28... +31 градуса.

У південних регіонах вдень повітря прогріється до + 27...+31 градуса.