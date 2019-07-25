Грозовые дожди и шквалы: где в Украине будет свирепствовать непогода

Погода в Украине в четверг, 25 июля, принесет локальные грозовые дожди и шквальный ветер на значительную часть страны. Температура будет довольно умеренной, как для конца июля. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

К слову, ранее Наталка Диденко рассказала о том, что погода в Украине будет самой холодной во всей Европе.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди и грозы с усилением ветра ожидаются на Севере, в Центре, Востоке, а также в части южных областей - на Херсонщине и Запорожье.

На Западе, в Винницкой, Одесской, Николаевской областях и Крыму сегодня будет сухо с умеренной облачностью.

Погода в Украине 25 июля (фото: РБК-Украина)

Прохладнее всего в четверг на Севере и в Луганской области (+23... +25), на Западе от +24 до +27 тепла (кроме Закарпатья, где будет +26... +28).

В центральных областях +24... +26, на Днепропетровщине и Донеччине - от +25 до +27 тепла, а на Юге +26... +29 градусов.

В Киеве в четверг, 25 июля, также ожидаются локальные грозы и дожди. Температура воздуха составит +23... +25 градусов.

Погода в Украине 25 июля (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики Украинского гидрометцентра дали прогноз погоды до конца этой рабочей недели.

Кстати, недавно в центре Киева на улице Крещатик из-за сильных ураганных порывов ветра упал большой каштан.

Мы также писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.