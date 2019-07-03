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Грозовые дожди и шквальный ветер: где в Украине будет свирепствовать погода

STYLERЖизнь    03.07.2019 - 06:52
Грозовые дожди и шквальный ветер: где в Украине будет свирепствовать погода
Погода в Украине 3 июля (фото: pixabay.com)

Погода в Украине сегодня преподнесет неприятный сюрприз жителям некоторых областей

Погода в Ураине в среду, 3 июля, принесет понижение температуры еще на несколько градусов по сравнению с вчерашним днем. А в некоторые регионы прийдут грозовые дожди. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

К слову, ранее синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на неделю, в котором рассказала, стоит ли украинцам ожидать теплых июльских дней.

Так, осадки сегодня ожидаются в южных областях, а также в Крыму. Синоптики предвещают дожди, грозы и порывистый ветер. На остальной территории будет сухо.

Грозовые дожди и шквальный ветер: где в Украине будет свирепствовать погода

Погода в Украине 3 июля (фото: РБК-Украина)

Прохладнее всего сегодня будет в западных и северных областях. Здесь столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов выше нуля. Немного теплее в Закарпатской области - от +25 до +27.

В Киеве в среду днем будет довольно комфортно - от +24 до +26 градусов. Осадки сегодня не предвидятся.

На Юге и Востоке сегодня также станет прохладнее. Термометры в регионах покажут от +26 до +31 градуса, что в сравнении с вчерашними +38 сущий пустяк.

Грозовые дожди и шквальный ветер: где в Украине будет свирепствовать погода

Погода в Украине 3 июля (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, мощная гроза с сильными шквальными порывами ветра обрушилась на Киев 27 июня около 12 часов дня. Жители столицы Украины наблюдали молнии, а также слышали раскаты грома.

Также мы писали о том, что Закарпатье пострадало от урагана со шквалистым ветром, ливнем и градом. В нескольких районах ветер наломал деревьев, а льдины размером с перепелиное яйцо повредили автомобили.

Кстати, Чернобыльскую зону отчуждения показали на панорамном снимке. Потрясающее свечение горизонта в период сумерек вызывало восхищение и ряд вопросов.

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