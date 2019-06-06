Грозовые дожди и шквальный ветер: синоптик напугала прогнозом погоды на выходные

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильная и грозовая. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем блоге на сайте Opinion.

Погода в Украине в ближайшую неделю существенно не изменится и как отметила Наталка Диденко, синоптическую ситуацию будут определять атмосферные фронты, которые принесут с собой обильные дожди, грозы и шквальный ветер.

"К концу недели в большинстве областей Украины пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны сильные ливни. При грозах предполагается шквальное усиление ветра и град. Сильные ливни наиболее вероятны на Правобережье Украины", - сообщила синоптик.

Она порекомендовала тщательно изучить прогноз погоды, если планируется мероприятие на открытом воздухе, так как сильный ливень и шквалы могут наделать вреда за считанные минуты.

"Левобережная Украина – восточная часть, большая часть Юга и Центра будут принадлежать сухой воздушной массе. Здесь дожди, если и будут выпадать, то крайне редко и местами. Жара будет доминировать, поэтому в восточных, центральных областях и в большинстве юга в сочетании с сухой погодой усилится пожарная опасность", - отметила синоптик.

Карта погоды

Она добавила, что температура воздуха в ночные часы составит +14 +22 градуса, а в течении дня +25 +30 градусов, на востоке и юге +30 +32 градуса. В западных областях предполагается +23 +28 градусов.

"Следующая неделя принесет усиление жары. Практически повсеместно столбики термометров достигнут +25 +32 градусов, местами +30 +34 градуса", - предупредила Диденко.

С понедельника, 10 июня, грозовые дожди пройдут в западной части Украины и местами в северных областях. Локальные дожди возможны в Одесской, Николаевской областях, а также в Крыму. На остальной территории Украины, по словам Диденко, будет солнечно и сухо.

"В Киеве до конца недели будут идти кратковременные дожди с грозами. Во время грозы возможен шквалистый ветер и град. В понедельник, 10 июня, локальные дожди вероятны, однако в дальнейшем, на следующей неделе, будет доминировать сухая и жаркая воздушная масса. 6-7 июня температура воздуха составит +27 +29 градусов. На выходных и на следующей неделе жара в столице усилится и достигнет +29 +33 градуса", - сообщила синоптик и предупредила, что такая погода может влиять на самочувствие.

"Жаркая погода может негативно влиять на самочувствие, поэтому стоит пить больше воды, избегать прямых солнечных лучей, отдавать предпочтение светлым натуральным тканям, защищать голову, прятаться в тень", - порекомендовала Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик сделала важное предупреждение о погоде.

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