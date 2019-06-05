Грозы и град: синоптик сделала важное предупреждение о погоде

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в некоторых регионах может наделать беды

Погода в Украине в четверг, 6 июня, ожидается дождливая. Синоптики предупреждают об осадках почти по всей территории Украины.

Погода на востоке страны будет жаркой. Дожди пройдут в Полтаве и Днепре, а в Харькове, Донецкой и Луганской областях будет сухо. Температура воздуха ночью составит +16 +19 градусов. Днем +27 +29 градусов, местами возможно повышение до +30 +33 градусов.

В южных областях пройдут дожди и усилится ветер до 12 м/с. Ночная температура воздуха +16 +19 градусов, днем воздух прогреется до +25 +29 градусов. В Крыму ожидается дождь, ночью +16 +18 градусов. Днем от +26 до +28 градусов.

На севере Украины также пройдут небольшие локальные дожди. Ночная температура составит +15 +17 градусов, днем ожидается +26 +17 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют усиление ветра до 12 м/с и умеренные локальные дожди. Ночная температура воздуха в регионе будет колебаться от +14 до +17 градусов, днем столбики термометров покажут +24 +27 градусов.

В центральной части будет пасмурно и мокро. Ночью от +15 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +25 +28 градусов.

В Киеве 6 июня будет идти дождь и синоптики предупреждают об усилении ветра. Ночная температура воздуха составит +16 +18 градусов, дневная ожидается +26 +28 градусов.

Погода в Украине 6 июня

Синоптик Наталка Диденко предупредила о том, что вдоль почти всей Украины образовалась полоса мощных атмосферных процессов и возможны грозы, ливни, шквалы и грады.

"Полоса мощных атмосферных процессов вытянулась от Крыма через Херсонскую, Днепропетровскую области, Кропивницкий, Запорожье, Черкасскую, Винницкую, Тернопольскую, Житомирскую, Ровенскую области к Волыни. Здесь – грозы, ливни, шквалы, град. Осторожно!" – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик предупредила об опасных погодных условиях.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине.