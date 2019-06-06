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Ливни и шквальный ветер: какие области накроет непогода (фото)

STYLERЖизнь    06.06.2019 - 06:43
Ливни и шквальный ветер: какие области накроет непогода (фото)
Погода в Украине 6 июня (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине будет ненастной на значительной части страны

Погода в Украине в четверг, 6 июня, принесет жителям многих областей очередные неприятности в виде довольно сильных дождей. Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

Согласно прогнозу, сегодня сухо и солнечно будет лишь в Харьковской, Сумской, Донецкой и Луганской областях. 

Остальные части страны затянет тучами и накроет дождями.

Самая низкая температура сегодня ожидается на Западе, где воздух прогреется до +24... +27 градусов. 

Ливни и шквальный ветер: какие области накроет непогода (фото)

Погода в Украине 6 июня (фото: РБК-Украина)

Жарче всего сегодня в восточных областях. Здесь термометры покажут от +30 до +33 градусов.

На остальной же территории страны ожидается +25... +29 тепла.

Также синоптики предупреждают о довольно сильном шквальном порывистом ветре по всей Украине.

В Киеве сегодня синоптики прогнозируют дождливую хмурую погоду при температуре +26... +28 градусов.

Ливни и шквальный ветер: какие области накроет непогода (фото)

Погода в Украине 6 июня (фото: meteo.gov.ua)

К слову, в сети показали небывалое наводнение в Тернопольской области. Бурлящие потоки воды сносили все на своем пути.

Напомним, во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Погиб один из сотрудников обслуживающего персонала мероприятия.

Ранее сообщалось, что огромный град повредил крыши домов и уничтожил часть посевов в Николаевской области.

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