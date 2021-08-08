Грозовые дожди со шквалами и жара до +35: где в Украине будет непростая погода

Так, непогода ожидается на востоке и в Сумской области, где также местами вероятен град.

На остальной части территории страны будет сухо, прогнозируется переменная облачность.

Погода в центральных регионах

Температура воздуха в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях в дневное время составит +26... +29 градусов. В Полтавской и Днепропетровской областях столбики термометров покажут +28... +31 градус.

Погода на западе Украины

Во Львовской и Ивано-Франковской областях температура воздуха будет +29... +32 градусов. В Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях термометры покажут около +25...+29 градусов. На Закарпатье прогнозируется около +30... +33 градусов.

Погода в северных регионах

В Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской областях температура воздуха днем составит около +25... +28 градусов.

Погода на востоке Украины

В Харьковской и Донецкой областях столбики термометров днем покажут около +30... +33 градусов. В Луганской области прогнозируется жара до +35 градусов.

Погода в южных регионах

В Одесской и Николаевской областях, а также в Крыму температура воздуха будет около +29... +32 градусов. В Херсонской и Запорожской областях термометры покажут около +30... +33 градусов.