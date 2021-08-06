В Украине кардинально поменяется погода: синоптик назвала дату

Погода в Украине 7 и 8 августа в большинстве областей страны будет устойчивой. Столбики термометра покажут температуру воздуха от +25 до +30 градусов. Но в понедельник, 9 августа существенно потеплеет.

Такой прогноз озвучила украинцам синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Эксперт предупредила, что со следующей недели, а именно с понедельника, жара снова вернется в страну.

Погода нам выходные 7 и 8 августа

Диденко отметила, что на выходных будет практически погода без изменений, но с воскресенья потеплеет и на Западе страны.

"7-8 августа в большинстве областей Украины предусматривается в течение дня от +25 до +30 градусов, на востоке и юго-востоке до +33 (оттуда жара и не думала идти), в западных областях + 23 + 26 градусов. Однако в воскресенье потеплеет также и на Западе", - написала синоптик.

По словам эксперта, дожди на выходных в нашей стране - маловероятны, будет преобладать сухая погода.

"Дожди существенные в большинстве областей Украины выходными маловероятны. Только в ночные часы выпадать грозовые дожди на Левобережье Украины. Но крайне неравномерно", - отметила синоптик.

Погода в Киеве

В столице на выходных будет без осадков, в воскресенье температура подымется +29 градусов.

"В Киеве субботу и воскресенье обойдутся без дождей. 7-го августа воздуха будет комфортнее, около +25 градусов, а в воскресенье уже прыгнет до +29 градусов", - резюмировала Диденко.