Грозові дощі зі шквалами і спека до +35: де в Україні буде непроста погода

Погода в Україні в неділю, 8 серпня, буде обумовлена впливом антициклону, і відповідно тепла і переважно без істотних опадів на більшій частині території країни, проте в ряді регіонів атмосферні фронти все ще принесуть рясні грозові дощі та шквали, а також спеку до +35 градусів.
Такий прогноз дали синоптики на сайті Meteoprog.
Так, негода очікується на сході та у Сумській області, де також місцями ймовірний град.
На решті частини території країни буде сухо, прогнозується мінлива хмарність.
Температура повітря у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях у денний час становитиме +26... +29 градусів. У Полтавській та Дніпропетровській областях стовпчики термометрів покажуть +28... +31 градус.
У Львівській та Івано-Франківській областях температура повітря буде +29... +32 градусів. У Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях термометри покажуть близько +25...+29 градусів. На Закарпатті прогнозується близько + 30... +33 градусів.
У Київській, Чернігівській, Житомирській та Сумській областях температура повітря вдень становитиме близько +25... +28 градусів.
У Харківській та Донецькій областях стовпчики термометрів вдень покажуть близько +30... +33 градусів. У Луганській області прогнозується спека до + 35 градусів.
В Одеській і Миколаївській областях, а також в Криму температура повітря буде близько +29... +32 градусів. У Херсонській та Запорізькій областях термометри покажуть близько +30... +33 градусів.
Як повідомлялося раніше, нещодавно синоптик Наталка Діденко попередила про кардинальну зміну погоди в Україні.
Також ми писали про те, що циклон, що йде з України, як прогнозують синоптики, помітно зіпсує погоду в деяких областях.