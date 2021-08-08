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Грозові дощі зі шквалами і спека до +35: де в Україні буде непроста погода

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 8 серпня, буде обумовлена впливом антициклону, і відповідно тепла і переважно без істотних опадів на більшій частині території країни, проте в ряді регіонів атмосферні фронти все ще принесуть рясні грозові дощі та шквали, а також спеку до +35 градусів.

Такий прогноз дали синоптики на сайті Meteoprog.

Так, негода очікується на сході та у Сумській області, де також місцями ймовірний град.

На решті частини території країни буде сухо, прогнозується мінлива хмарність.

Погода в центральних регіонах

Температура повітря у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях у денний час становитиме +26... +29 градусів. У Полтавській та Дніпропетровській областях стовпчики термометрів покажуть +28... +31 градус.

Погода на заході України

У Львівській та Івано-Франківській областях температура повітря буде +29... +32 градусів. У Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях термометри покажуть близько +25...+29 градусів. На Закарпатті прогнозується близько + 30... +33 градусів.

Погода в північних регіонах

У Київській, Чернігівській, Житомирській та Сумській областях температура повітря вдень становитиме близько +25... +28 градусів.

Погода на сході України

У Харківській та Донецькій областях стовпчики термометрів вдень покажуть близько +30... +33 градусів. У Луганській області прогнозується спека до + 35 градусів.

Погода в південних регіонах

В Одеській і Миколаївській областях, а також в Криму температура повітря буде близько +29... +32 градусів. У Херсонській та Запорізькій областях термометри покажуть близько +30... +33 градусів.

Як повідомлялося раніше, нещодавно синоптик Наталка Діденко попередила про кардинальну зміну погоди в Україні.

Також ми писали про те, що циклон, що йде з України, як прогнозують синоптики, помітно зіпсує погоду в деяких областях.

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