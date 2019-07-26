Грозовые дожди и потепление: украинцам рассказали, где пройдут осадки

Погода 26 июля порадует теплом, но зальет дождями
Погода в Украине в пятницу, 26 июля, будет теплая, однако на большей части территории пройдут дожди с грозами. Без осадков сегодня будет только в центральных и южных областях. Об этом говорится в прогнозе синоптика Наталки Диденко на сайте Opogode.ua.
В среднем по стране столбики термометров будут варьироваться в пределах +24... +29 градусов, ночью градусники покажут от +14 до +21 градуса.
На Запеде ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем составит от +23 до +27 градусов в темное время суток ожидается от +12 до +17 градусов.
В северных областях в пятницу пройдут локальные дожди, также есть вероятность гроз. Днем температура воздуха составит от +24 до +27 градусов, ночью от +14 до +18 градусов.
Иллюстративное фото: Дождь (РБК-Украина)
На Востоке в некоторых районах ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем составит от +26 до +29 градусов, а ночью - от +15 до +20 градусов.
В центральных областях сегодня ожидается сухая погода. Температура воздуха в течение дня составит от +25 до +28 градусов, а после наступления темноты - от +14 до +19 градусов.
В южных регионах также без осадков. Температура воздуха днем прогнозируется от +25 до +30 градусов, ночью столбики термометров покажут от +16 до +21 градуса.
В столице высокая вероятность локальных дождей с грозами. В Киеве термометры сегодня покажут максимум +26 градусов.
Иллюстративное фото: Дождь (РБК-Украина)
Как сообщалось, ранее синоптики Украинского гидрометцентра дали прогноз погоды до конца этой рабочей недели.
Также мы писали о том, что украинцев ждет период затяжных дождей и похолодания.
Напомним, недавно синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды до конца июля.