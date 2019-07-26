Грозові дощі та потепління: українцям розповіли, де чекати на опади

Фото: колаж РБК-Україна

Погода на 26 липня порадує теплом, але заллє дощами

Погода в Україні у п'ятницю, 26 липня, буде тепла, однак на більшій частині території пройдуть дощі з грозами. Без опадів сьогодні буде тільки в центральних і південних областях. Про це йдеться в прогнозі синоптика Наталки Діденко на сайті Opogode.ua.

В середньому по країні стовпчики термометрів варіюватимуться в межах +24... +29 градусів, вночі термометри покажуть від +14 до +21 градуса.

На Запеде очікуються дощі з грозами. Температура повітря вдень становитиме від +23 до +27 градусів, в темний час доби очікується від +12 до +17 градусів.

У північних областях у п'ятницю пройдуть локальні дощі, також є ймовірність гроз. Вдень температура повітря становитиме від +24 до +27 градусів, вночі від +14 до +18 градусів.

Ілюстративне фото: Дощ (РБК-Україна)

На Сході в деяких районах очікуються грозові дощі. Температура повітря вдень становитиме від +26 до +29 градусів, а вночі - від +15 до +20 градусів.

У центральних областях сьогодні очікується суха погода. Температура повітря протягом дня становитиме від +25 до +28 градусів, а після настання темряви - від +14 до +19 градусів.

У південних регіонах також без опадів. Температура повітря вдень прогнозується від +25 до +30 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть від +16 до +21 градуса.

У столиці висока ймовірність локальних дощів із грозами. У Києві термометри сьогодні покажуть максимум +26 градусів.

Ілюстративне фото: Дощ (РБК-Україна)

Як повідомлялося, раніше синоптики Українського гідрометцентру дали прогноз погоди до кінця цього робочого тижня.

Також ми писали про те, що українців чекає період затяжних дощів і похолодання.

Нагадаємо, нещодавно синоптики попередили про суттєве погіршення погоди до кінця липня.