Дефицит продуктов. Грозят ли украинцам пустые полки магазинов?

Полномасштабное вторжение России в Украину ударило по многим сферам сразу. Была нарушена логистика, разрушены склады и производства продуктов питания. Еще часть предприятий оказалась на временно оккупированных территориях.
Сейчас в магазинах есть продукты, которые были изготовлены еще до 24 февраля, а также начали появляться продукты из стран ЕС.
Эксперты рассказали Styler, что будет, когда закончатся продукты, изготовленные до войны и заводы-производители не заработают. А также о том, грозит ли Украине продовольственный кризис.
В условиях военных действий торговые сети начали искать замену самым ходовым группам товаров. Вместо товаров крупных производителей, которые вынуждено прекратили работу, в супермаркетах появились продукты мелких производителей.
Также пришлось поменять логистику. И если ранее в Киев ехали товары из близлежащих областей, то после начала военных действий товары начали привозить с тех территорий, где было спокойнее.
Кроме того, помогли не оставить украинцев без продовольствия и импортные поставщики. В Украину оперативно начали поставлять консервы, макароны и другие продукты питания, которые входят в ежедневный рацион украинцев.
Как рассказал нам руководитель PR-центра сети супермаркетов VARUS Александр Шуть, теперь не нужно печатать и наклеивать наклейки на каждую единицу товара с переводом на украинский язык основной информации о товаре – состав, вес, дистрибьютор, способ приготовления. Для покупателей размещают распечатки сопроводительных документов рядом с полками товара и там можно узнать все необходимое.
Этот способ помог ускорить процедуру доставки товара быстрее на полки магазинов, так как ранее эта маркировка занимала от нескольких дней до недели.
Ранее в маркеты почти не попадали товары локальных производителей, так как в крупных торговых сетях на полках были крупные производители. Сейчас же благодаря локальным производителям удается решать проблему по регионам.
"Продукция с востока и юга будет замещена продукцией из других регионов. Это касается как аграрных предприятий, так и предприятий пищевой промышленности. Просто возможно на прилавках покупатели не увидят продукцию знакомых производителей, но появятся новые. Также из-за выезда за границу около 5 миллионов украинцев спрос на продукты питания в Украине существенно сократится", - считает независимый эксперт Александр Хмелевский.
То есть, они поставляют продукцию не на всю сеть, а только в супермаркеты своего региона.
"Можно сказать, что замена продукции производителей, которые находятся на разрушенных территориях, проходит удачно благодаря перераспределению украинских поставщиков, упрощению процедуры импорта критически важных продуктов питания, и как следствие, увеличение импортных поставок, привлечение локальных производителей пищевой продукции", - отметил Шуть.
По словам Александра Шутя, самый критический момент с продовольствием был в марте, когда производители и поставщики не имели уверенности в развитии ситуации на фронте и не могли прогнозировать свою работу.
"На данном этапе продовольственный кризис не угрожает Украине. Потенциал украинских производителей и упрощение импорта, налаженная логистика, поддержка государства и активная работа ритейлеров - это все позволит избежать возникновения продовольственного кризиса в Украине", - считает эксперт.
Александр Хмелевский также считает, что кризиса в Украине не будет. Могут быть только локальные нюансы - к примеру, в этом году мы останемся без фруктов из южных регионов страны.
"Украина не только обеспечивает себя основными продуктами питания, но и является одним из крупнейших экспортеров на мировых рынках. Хотя в этом году из-за боевых действий и оккупации регионов Украины, удалось засеять примерно на 30% меньше площади, чем в прошлом году, однако этого будет вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности населения, еще и часть продукции экспортировать", - добавил эксперт.
Напомним, ранее мы писали о том, мировой продуктовый кризис может оказаться еще одной стратегической целью России.
А также рассказывали о том, российские оккупанты воруют у Украины в Запорожской области зерно и масло.