Дефицит продуктов. Грозят ли украинцам пустые полки магазинов?

Торговые сети быстро искали замену

В условиях военных действий торговые сети начали искать замену самым ходовым группам товаров. Вместо товаров крупных производителей, которые вынуждено прекратили работу, в супермаркетах появились продукты мелких производителей.

Также пришлось поменять логистику. И если ранее в Киев ехали товары из близлежащих областей, то после начала военных действий товары начали привозить с тех территорий, где было спокойнее.

Кроме того, помогли не оставить украинцев без продовольствия и импортные поставщики. В Украину оперативно начали поставлять консервы, макароны и другие продукты питания, которые входят в ежедневный рацион украинцев.

Сократили способ маркировки

Как рассказал нам руководитель PR-центра сети супермаркетов VARUS Александр Шуть, теперь не нужно печатать и наклеивать наклейки на каждую единицу товара с переводом на украинский язык основной информации о товаре – состав, вес, дистрибьютор, способ приготовления. Для покупателей размещают распечатки сопроводительных документов рядом с полками товара и там можно узнать все необходимое.

Этот способ помог ускорить процедуру доставки товара быстрее на полки магазинов, так как ранее эта маркировка занимала от нескольких дней до недели.

На рынок вышли локальные производители

Ранее в маркеты почти не попадали товары локальных производителей, так как в крупных торговых сетях на полках были крупные производители. Сейчас же благодаря локальным производителям удается решать проблему по регионам.

"Продукция с востока и юга будет замещена продукцией из других регионов. Это касается как аграрных предприятий, так и предприятий пищевой промышленности. Просто возможно на прилавках покупатели не увидят продукцию знакомых производителей, но появятся новые. Также из-за выезда за границу около 5 миллионов украинцев спрос на продукты питания в Украине существенно сократится", - считает независимый эксперт Александр Хмелевский.

То есть, они поставляют продукцию не на всю сеть, а только в супермаркеты своего региона.

"Можно сказать, что замена продукции производителей, которые находятся на разрушенных территориях, проходит удачно благодаря перераспределению украинских поставщиков, упрощению процедуры импорта критически важных продуктов питания, и как следствие, увеличение импортных поставок, привлечение локальных производителей пищевой продукции", - отметил Шуть.

Будет ли масштабный продовольственный кризис

По словам Александра Шутя, самый критический момент с продовольствием был в марте, когда производители и поставщики не имели уверенности в развитии ситуации на фронте и не могли прогнозировать свою работу.

"На данном этапе продовольственный кризис не угрожает Украине. Потенциал украинских производителей и упрощение импорта, налаженная логистика, поддержка государства и активная работа ритейлеров - это все позволит избежать возникновения продовольственного кризиса в Украине", - считает эксперт.

Александр Хмелевский также считает, что кризиса в Украине не будет. Могут быть только локальные нюансы - к примеру, в этом году мы останемся без фруктов из южных регионов страны.

"Украина не только обеспечивает себя основными продуктами питания, но и является одним из крупнейших экспортеров на мировых рынках. Хотя в этом году из-за боевых действий и оккупации регионов Украины, удалось засеять примерно на 30% меньше площади, чем в прошлом году, однако этого будет вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности населения, еще и часть продукции экспортировать", - добавил эксперт.