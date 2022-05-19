Дефіцит продуктів. Чи загрожують українцям порожні полиці магазинів?

Торгові мережі швидко шукали заміну

В умовах військових дій торгові мережі почали шукати заміну найбільш ходовим групам товарів. Замість товарів великих виробників, які вимушено припинили роботу, в супермаркетах з'явилися продукти дрібних виробників.

Також довелося поміняти логістику. І якщо раніше до Києва їхали товари з прилеглих областей, то після початку військових дій товари почали привозити з тих територій, де було спокійніше.

Крім того, допомогли не залишити українців без продовольства й імпортні постачальники. В Україну оперативно почали поставляти консерви, макарони та інші продукти харчування, які входять в щоденний раціон українців.

Скоротили спосіб маркування

Як розповів нам керівник PR-центру мережі супермаркетів VARUS Олександр Шуть, тепер не потрібно друкувати та наклеювати наклейки на кожну одиницю товару з перекладом на українську мову основної інформації про товар-склад, вага, дистриб'ютор, спосіб приготування. Для покупців розміщують роздруківки супровідних документів поруч з полицями товару і там можна дізнатися все необхідне.

Цей спосіб допоміг прискорити процедуру доставки товару швидше на полиці магазинів, бо раніше це маркування займало від декількох днів до тижня.

На ринок вийшли локальні виробники

Раніше в маркети майже не потрапляли товари локальних виробників, через те, що у великих торгових мережах на полицях були великі виробники. Зараз же завдяки локальним виробникам вдається розв'язувати проблему по регіонах.

"Продукція зі сходу і півдня буде заміщена продукцією з інших регіонів. Це стосується як аграрних підприємств, так і підприємств харчової промисловості. Просто можливо на прилавках покупці не побачать продукцію знайомих виробників, але з'являться нові. Також через виїзд за кордон близько 5 мільйонів українців попит на продукти харчування в Україні істотно скоротиться", - вважає незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Тобто, вони постачають продукцію не на всю мережу, а тільки в супермаркети свого регіону.

"Можна сказати, що заміна продукції виробників, які знаходяться на зруйнованих територіях, проходить вдало завдяки перерозподілу українських постачальників, спрощенню процедури імпорту критично важливих продуктів харчування, і як наслідок, збільшення імпортних поставок, залучення локальних виробників харчової продукції", - зазначив Шуть.

Чи буде масштабна продовольча криза

За словами Олександра Шутя, найкритичніший момент з продовольством був у березні, коли виробники та постачальники не мали впевненості в розвитку ситуації на фронті й не могли прогнозувати свою роботу.

"На даному етапі продовольча криза не загрожує Україні. Потенціал українських виробників і спрощення імпорту, налагоджена логістика, підтримка держави та активна робота рітейлерів - це все дозволить уникнути виникнення продовольчої кризи в Україні", - вважає експерт.

Олександр Хмелевський також вважає, що кризи в Україні не буде. Можуть бути тільки локальні нюанси - наприклад, в цьому році ми залишимося без фруктів з південних регіонів країни.

"Україна не тільки забезпечує себе основними продуктами харчування, але і є одним з найбільших експортерів на світових ринках. Хоча цього року через бойові дії та окупацію регіонів України, вдалося засіяти приблизно на 30% менше площі, ніж минулого року, однак цього буде цілком достатньо, щоб задовольнити потреби населення, ще й частину продукції експортувати", - додав експерт.