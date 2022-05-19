Дефіцит продуктів. Чи загрожують українцям порожні полиці магазинів?

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вдарило по багатьох сферах відразу. Була порушена логістика, зруйновані склади та виробництва продуктів харчування. Ще частина підприємств опинилася на тимчасово окупованих територіях.
Зараз в магазинах є продукти, які були виготовлені ще до 24 лютого, а також почали з'являтися продукти з країн ЄС.
Експерти розповіли Styler, що буде, коли закінчаться продукти, виготовлені до війни й заводи-виробники не запрацюють. А також про те, чи загрожує Україні продовольча криза.
В умовах військових дій торгові мережі почали шукати заміну найбільш ходовим групам товарів. Замість товарів великих виробників, які вимушено припинили роботу, в супермаркетах з'явилися продукти дрібних виробників.
Також довелося поміняти логістику. І якщо раніше до Києва їхали товари з прилеглих областей, то після початку військових дій товари почали привозити з тих територій, де було спокійніше.
Крім того, допомогли не залишити українців без продовольства й імпортні постачальники. В Україну оперативно почали поставляти консерви, макарони та інші продукти харчування, які входять в щоденний раціон українців.
Як розповів нам керівник PR-центру мережі супермаркетів VARUS Олександр Шуть, тепер не потрібно друкувати та наклеювати наклейки на кожну одиницю товару з перекладом на українську мову основної інформації про товар-склад, вага, дистриб'ютор, спосіб приготування. Для покупців розміщують роздруківки супровідних документів поруч з полицями товару і там можна дізнатися все необхідне.
Цей спосіб допоміг прискорити процедуру доставки товару швидше на полиці магазинів, бо раніше це маркування займало від декількох днів до тижня.
Раніше в маркети майже не потрапляли товари локальних виробників, через те, що у великих торгових мережах на полицях були великі виробники. Зараз же завдяки локальним виробникам вдається розв'язувати проблему по регіонах.
"Продукція зі сходу і півдня буде заміщена продукцією з інших регіонів. Це стосується як аграрних підприємств, так і підприємств харчової промисловості. Просто можливо на прилавках покупці не побачать продукцію знайомих виробників, але з'являться нові. Також через виїзд за кордон близько 5 мільйонів українців попит на продукти харчування в Україні істотно скоротиться", - вважає незалежний експерт Олександр Хмелевський.
Тобто, вони постачають продукцію не на всю мережу, а тільки в супермаркети свого регіону.
"Можна сказати, що заміна продукції виробників, які знаходяться на зруйнованих територіях, проходить вдало завдяки перерозподілу українських постачальників, спрощенню процедури імпорту критично важливих продуктів харчування, і як наслідок, збільшення імпортних поставок, залучення локальних виробників харчової продукції", - зазначив Шуть.
За словами Олександра Шутя, найкритичніший момент з продовольством був у березні, коли виробники та постачальники не мали впевненості в розвитку ситуації на фронті й не могли прогнозувати свою роботу.
"На даному етапі продовольча криза не загрожує Україні. Потенціал українських виробників і спрощення імпорту, налагоджена логістика, підтримка держави та активна робота рітейлерів - це все дозволить уникнути виникнення продовольчої кризи в Україні", - вважає експерт.
Олександр Хмелевський також вважає, що кризи в Україні не буде. Можуть бути тільки локальні нюанси - наприклад, в цьому році ми залишимося без фруктів з південних регіонів країни.
"Україна не тільки забезпечує себе основними продуктами харчування, але і є одним з найбільших експортерів на світових ринках. Хоча цього року через бойові дії та окупацію регіонів України, вдалося засіяти приблизно на 30% менше площі, ніж минулого року, однак цього буде цілком достатньо, щоб задовольнити потреби населення, ще й частину продукції експортувати", - додав експерт.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, світова продуктова криза може виявитися ще однією стратегічною метою Росії.
А також розповідали про те, російські окупанти крадуть в України в Запорізькій області зерно і масло.