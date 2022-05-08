Не только зерно. Оккупанты вывозят из Запорожской области подготовленное для экспорта масло

Оккупанты продолжают грабить захваченные украинские территории. В частности, из Запорожской области российские военные вывозят не только зерно, но и масло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномочену по правам человека Людмилу Денисову .

Отмечается, что оккупанты начали вывозить продукцию с Пологовского маслоэкстракционного завода. Предприятие готовило масло на экспорт для иностранных партнеров.

"Украина является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла. С начала российской военной агрессии экспорт остановился. В Европе уже готовятся к дефициту этого продукта", - говорится в сообщении.

Омбудсмен обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека, поскольку похищение продовольствия с оккупированных территорий является нарушением международного права.