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Не только зерно. Оккупанты вывозят из Запорожской области подготовленное для экспорта масло

Новина українською →
Запорожская область, Воскресенье 08 мая 2022 12:33
Не только зерно. Оккупанты вывозят из Запорожской области подготовленное для экспорта масло Фото: оккупанты вывозят масло с захваченных территорий Запорожской области (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты продолжают грабить захваченные украинские территории. В частности, из Запорожской области российские военные вывозят не только зерно, но и масло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномочену по правам человека Людмилу Денисову.

Отмечается, что оккупанты начали вывозить продукцию с Пологовского маслоэкстракционного завода. Предприятие готовило масло на экспорт для иностранных партнеров.

"Украина является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла. С начала российской военной агрессии экспорт остановился. В Европе уже готовятся к дефициту этого продукта", - говорится в сообщении.

Омбудсмен обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека, поскольку похищение продовольствия с оккупированных территорий является нарушением международного права.

Напомним, из-за войны в украинских портах заблокировано около 90 млн тонн зерна. Это может вызвать продовольственный кризис в некоторых странах.

Ранее мы сообщали, что оккупанты заставляют фермеров Запорожской области продавать зерно в РФ и Крым.

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