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Гросу зробила несподівану заяву про особисте життя: "Давно зняла рожеві окуляри"

Аліна Гросу (Фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Любов Блажко

Аліна Гросу, яка нещодавно втрапила в скандал через танці, прокоментувала тему особистого життя. Співачка, яка нещодавно вдруге вийшла заміж, відповіла на питання своїх підписників.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавиці ділиться, що саме сказала вона у своєму блозі.

Гросу висловилася про особисте життя

Так, коли хтось із юзерів поцікавився, чи був у знаменитості страх, що вона ніколи може не зустріти свою людину, селебриті дала чітку відповідь. Зокрема, Гросу зауважила, що "давно вже зняла рожеві окуляри", і вважає, що навіть коли люди розходяться, це зовсім не означає, що ця людина не була "своєю".

"Якщо чесно, я вже давно зняла рожеві окуляри. Я з тих людей, які не вважають, що у світі є тільки одна людина і все. Наприклад, інколи люди розходяться, розлучаються, мають дітей… І що, це означає, що це була не моя людина? Якщо ще дитина залишилась, наприклад? Мені здається, що у світі точно є люди, які підійдуть і вам, і мені, і всі будуть щасливі. Просто на все свій час", - пояснила Аліна.

Гросу відповіла на питання (Фото: instagram.com/alina_grosu) 

Окрім того, хтось із підписників також поцікавився чому співачка приховує свого чоловіка на ім’я Роман. На це питання артистка вирішила віджартуватися.

"А якщо чоловік, наприклад, не Роман? Потрібно показувати обох?" - запитала зірка української сцени.

Співачка поспілкувалася з аудиторією (Фото: instagram.com/alina_grosu) 

Що відомо про особисте життя Гросу

Не так давно дівчина розсекретила, що вдруге вийшла заміж. Вона не розкриває особистість свого обранця, а на весільних фото не видно його обличчя.

Артистка зі своїм другим чоловіком, якого поки приховує (Фото: instagram.com/alina_grosu) 

Першим коханим Гросу був російський бізнесмен Олександр Комков, з яким вона розлучилася через пів року після офіційного шлюбу.

Перший чоловік співачки Олександр Комков (Фото: instagram.com/alina_grosu) 

Згодом стало відомо, що виконавиця зустрічається з російським актором Романом Полянським. Вона активно ділилася спільними фото і з ним у мережі, а також робила різноманітні натяки щодо їхнього роману. З чоловіком, старшим за неї на 12 років, вона закінчила стосунки під час повномасштабної війни.

Аліна Гросу і Роман Полянський (Фото: instagram.com/alina_grosu) 

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