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Гросу сделала неожиданное заявление о личной жизни: "Давно сняла розовые очки"

Алина Гросу (Фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Любовь Блажко

Алина Гросу, которая недавно попала в скандал из-за танцев, прокомментировала тему личной жизни. Певица, которая недавно во второй раз вышла замуж, ответила на вопросы своих подписчиков.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы делится, что именно сказала она в своем блоге.

Гросу высказалась о личной жизни

Так, когда кто-то из пользователей поинтересовался, был ли у знаменитости страх, что он никогда может не встретить своего человека, селебрити дала четкий ответ. В частности, Гросу заметила, что "давно уже сняла розовые очки", и считает, что даже когда люди расходятся, это вовсе не означает, что этот человек не был "своим".

"Если честно, я уже давно сняла розовые очки. Я с тех людей, которые не считают, что в мире есть только один человек и все. Например, иногда люди расходятся, разводятся, имеют детей... И что это значит, что это был не мой человек? Если еще ребенок остался, например? Мне кажется, что в мире точно есть люди, которые подойдут и вам, и мне, и все будут счастливы. Просто всему свое время", - объяснила Алина.

Гросу ответила на вопрос (Фото: instagram.com/alina_grosu) 

Кроме того, кто-то из подписчиков также поинтересовался, почему певица скрывает своего мужа по имени Роман. На этот вопрос артистка решила отшутиться.

"А если муж, например, не Роман? Нужно показывать обоех?" - спросила звезда украинской сцены.

Певица пообщалась со своей аудиторией (Фото: instagram.com/alina_grosu) 

Что известно о личной жизни Гросу

Не так давно девушка рассекретила, что во второй раз вышла замуж. Она не раскрывает личность своего избранника, а на свадебных фото не видно его лица.

Артистка со своим вторым мужем, которого пока скрывает (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Первым возлюбленным Гросу был российский бизнесмен Александр Комков, с которым она развелась спустя полгода после официального брака.

Первый муж певицы Александр Комков (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Позже стало известно, что исполнительница встречается с российским актером Романом Полянским. Она активно делилась общими фото и с ним в сети, а также делала разнообразные намеки на их роман. С мужчиной, старше на 12 лет, она закончила отношения во время полномасштабной войны.

Алина Гросу и Роман Полянский (Фото: instagram.com/alina_grosu)

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