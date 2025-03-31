Грошовий манікюр на квітень. Ці трендові дизайни притягнуть багатство, ніби магніт (фото)

У квітні буде панувати енергія Овна, а тому притягнути багатство допоможуть червоні кольори. А ще - рожевий та жовтий. На щастя, такі кольори легко поєднати з багатьма дизайнами.

Червоний манікюр

Червоний колір, як вважають езотерики, чудово підживлює запальну енергію Овна. І тому дизайни в таких відтінках допоможуть притягнути фінансовий успіх.

Якщо вам набридле звичайне однотонне покриття - зробіть акцентний пальчик. Червоний гарно поєднується з ніжними й рожевими кольорами, а маленький акцент у вигляді серця або ж квіточки зробить манікюр грайливим.



Модний манікюр на весну (скріншот)

Якщо ви дуже любите френч, то просто зробіть його червоним. До речі, відтінки можна підбирати різні. Овен "любить" як насичені винні, так і блискучі й яскраві червоні кольори.

Грошовий манікюр на довгі нігті (скріншот)

Також можна зробити незвичайний манікюр - вам підійде вітражне "котяче око". Цей дизайн залишається трендовим вже декілька місяців, а у квітні ще й стане магнітом для грошей.

Червоний манікюр на мигдаль (скріншот)

Рожевий манікюр на весну

Ніжні нюдові або яскрава фуксія - всі відтінки рожевого принесуть багатство в квітні. Обирайте дизайн, який буде не лише притягувати успіх, а ще й подобається саме вам.

Спробуйте квітковий манікюр з нюдовою базою. Ніжний й весняний дизайн вдало виглядатиме як на довгих нігтиках, так і на коротких. До слова, такий манікюр нещодавно носила Біллі Айліш.

Трендовий весняний манікюр (скріншот)

Також можна зробити класичний нюд. Нічого зайвого і дуже ніжно - стриманий манікюр точно не набридне тим, хто швидко втомлюється від надто яскравих дизайнів.

Нюдовий манікюр (скріншот)

А ще можна зробити незвичайний дизайн - рожевий манікюр з трояндами. Просто попросіть свого майстра намалювати квітки пензликом. Такий дизайн має ефектний вигляд, але дуже легко створюється.

Стильний манікюр на весну (скріншот)

Жовтий грошовий манікюр

А цей колір, який не дуже люблять майстри манікюру, вважається хітом весни. І попри те, що іноді жовті відтінки важко наносити без нашарування, цілком реально підібрати стильний варіант.

На короткий квадрат чудово підійде однотонний манікюр у стриманих жовтих кольорах. Він не лише принесе успіх, а ще й подарує весняний настрій. До того ж такий дизайн освіжає ручки.



Трендовий жовтий манікюр (скріншот)

Якщо ж ви хочете щось незвичайне - попросіть майстра, аби вам зробили френч. Рожевий та жовтий будуть мати ефектний вигляд, але при цьому не "виколять очі" надмірною яскравістю.

Жовтий манікюр (скріншот)

А ще можна зробити лимонний манікюр. Той самий френч, але більш насичені кольори, плюс малюнки соковитіх лимонів. Такий дизайн точно зробить ваші ручки помітними та допоможе залучити позитивну енергію.

Модний манікюр з френчем (скріншот)

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