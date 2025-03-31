Денежный маникюр на апрель. Эти трендовые дизайны притянут богатство, будто магнит (фото)

В апреле будет господствовать энергия Овна, а потому притянуть богатство помогут красные цвета. А еще - розовый и желтый. К счастью, такие цвета легко совместить со многими дизайнами.

Красный маникюр

Красный цвет, как считают эзотерики, прекрасно подпитывает зажигательную энергию Овна. И поэтому дизайны в таких оттенках помогут притянуть финансовый успех.

Если вам надоело обычное однотонное покрытие - сделайте акцентный пальчик. Красный хорошо сочетается с нежными и розовыми цветами, а маленький акцент в виде сердца или же цветочка сделает маникюр игривым.



Модный маникюр на весну (скриншот)

Если вы очень любите френч, то просто сделайте его красным. Кстати, оттенки можно подбирать разные. Овен "любит" как насыщенные винные, так и блестящие и яркие красные цвета.

Денежный маникюр на длинные ногти (скриншот)

Также можно сделать необычный маникюр - вам подойдет витражный "кошачий глаз". Этот дизайн остается трендовым уже несколько месяцев, а в апреле еще и станет магнитом для денег.

Красный маникюр на миндаль (скриншот)

Розовый маникюр на весну

Нежные нюдовые или яркая фуксия - все оттенки розового принесут богатство в апреле. Выбирайте дизайн, который будет не только притягивать успех, а еще и нравится именно вам.

Попробуйте цветочный маникюр с нюдовой базой. Нежный и весенний дизайн удачно будет смотреться как на длинных ноготках, так и на коротких. К слову, такой маникюр недавно носила Билли Айлиш.

Трендовый весенний маникюр (скриншот)

Также можно сделать классический нюд. Ничего лишнего и очень нежно - сдержанный маникюр точно не надоест тем, кто быстро устает от слишком ярких дизайнов.

Нюдовый маникюр (скриншот)

А еще можно сделать необычный дизайн - маникюр с розами. Просто попросите своего мастера нарисовать цветки кисточкой. Такой дизайн выглядит эффектно, но очень легко создается.

Стильный маникюр на весну (скриншот)

Желтый денежный маникюр на весну

А этот цвет, который не очень любят мастера маникюра, считается хитом весны. И несмотря на то, что иногда желтые оттенки трудно наносить без наслоения, вполне реально подобрать стильный вариант.

На короткий квадрат отлично подойдет однотонный маникюр в сдержанных желтых цветах. Он не только принесет успех, но и подарит весеннее настроение. К тому же такой дизайн освежает ручки.



Трендовый желтый маникюр (скриншот)

Если же вы хотите что-то необычное - попросите мастера, чтобы вам сделали френч. Розовый и желтый будут смотреться эффектно, но при этом не "выколют глаза" чрезмерной яркостью.

Желтый маникюр (скриншот)

А еще можно сделать лимонный маникюр. Тот же френч, но более насыщенные цвета, плюс рисунки сочных лимонов. Такой дизайн точно сделает ваши ручки заметными и поможет привлечь позитивную энергию.

Модный маникюр с френчем (скриншот)

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