"Гроші на вітер": тренер розповів всю правду про протеїнові батончики

У сучасному світі, де людина зазвичай живе в активному ритмі, часто не вистачає часу, щоб перекусити. Тому багато людей обирають протеїнові батончики. Як виявилось, вони є не найкращим вибором.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Юрія Попка.

Чи варто їсти протеїнові батончики

За словами експерта, протеїнові батончики - це лише бізнес та маркетинг.до бізнесу та маркетинг.

Те саме стосується більшості спортивних продуктів харчування, таких як протеїнові коктейлі.

Важливо пам'ятати, якщо людина збалансовано харчується, то всі ті самі вітаміни, мінерали, нутрієнти, білки, жири, вуглеводи та клітковину вона буде отримувати з продуктів.

"Це все є непотрібно, це є гроші на вітер", - додав тренер.

Якщо ж мова йде про те, що краще обрати на перекус - протеїновий батончик чи Snickers , то однозначно протеїновий батончик буде кращим.

Все тому, що Snickers - це лише цукор з жирами.

Шкода протеїнових батончиків

Хоч у корисних протеїнових батончиках й немає цукру, але багато магазинних снеків містять його найгірший варіант - кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози та дешевий підсолоджувач.

Також деякі з протеїнових батончиків - просто замасковані цукерки. Багато снеків зі смаком полуниці, малини чи тропічних фруктів насправді містять мало справжніх фруктів. Один такий батончик може містити близько 12 г доданого цукру.

Багато протеїнових батончиків мають досить високу калорійність, рівносильну чи навіть більшу, ніж цукерки. Якщо ви намагаєтеся набрати вагу або ж маєте високий рівень фізичної активності, то такі батончики призведуть до перебору з добовою калорійністю.