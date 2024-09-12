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"Деньги на ветер": тренер рассказал всю правду о протеиновых батончиках

Четверг 12 сентября 2024 18:01
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"Деньги на ветер": тренер рассказал всю правду о протеиновых батончиках Стоит ли есть протеиновые батончики (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Юрий Попко

В современном мире, где человек обычно живет в активном ритме, часто не хватает времени, чтобы перекусить. Поэтому многие выбирают протеиновые батончики. Как оказалось, они не лучший выбор.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.

Стоит ли есть протеиновые батончики

По словам эксперта, протеиновые батончики - это только бизнес и маркетинг.

То же касается большинства спортивных продуктов питания, таких как протеиновые коктейли.

Важно помнить, если человек сбалансировано питается, то все те же витамины, минералы, нутриенты, белки, жиры, углеводы и клетчатку он будет получать из продуктов.

"Это все ненужно, это деньги на ветер", - добавил тренер.

Если же речь идет, что лучше выбрать на перекус - протеиновый батончик или Snickers, то однозначно протеиновый батончик будет лучше.

Все потому, что Snickers - это только сахар с жирами.

Вред протеиновых батончиков

Хотя в полезных протеиновых батончиках и нет сахара, многие магазинные снеки содержат его худший вариант - кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и дешевый подсластитель.

Также некоторые из протеиновых батончиков - просто замаскированные конфеты. Многие снеки со вкусом клубники, малины или тропических фруктов действительно содержат мало настоящих фруктов. Один такой батончик может содержать около 12 г добавленного сахара.

Многие протеиновые батончики обладают достаточно высокой калорийностью, равносильной или даже большей, чем конфеты. Если вы пытаетесь набрать вес или имеете высокий уровень физической активности, то такие батончики приведут к перебору с суточной калорийностью.

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