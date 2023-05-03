Гроші на вітер. Лікар назвала два непотрібні аналізи

Які аналізи не потрібно робити

Лікар повідомила, що копрограма широко застосовувалася в період СРСР, через брак точніших методів обстеження. По ній можна сказати, що ви приймали їжу й у вас був стілець.

"А злякати тривожного пацієнта виділеним шрифтом про неперетравлені волокна або нейтральні жири (а скільки їх, яка кількість?) - простіше простого", - зазначила лікар.

Єдине, що у копрограмі корисно – це аналіз на приховану кров для діагностики колоректального раку. Можна здати окремо, а у деяких лабораторіях вона входить до складу копрограми. Але є одне зауваження. Виконуйте аналіз на приховану кров саме імунохімічним методом.

Бензидинова (реакція Грегерсена) або гваякова проби в сучасному світі давно не використовуються, тому що часто дають хибні результати й вимагають спеціальних дієт для виконання. Уточнюйте в лабораторії, якщо є можливість, яким саме методом виконують даний аналіз.

Аналіз на дисбактеріоз взагалі вам ні про що не скаже, зазначає лікар.

"У кишечнику виділено близько 1000 мікроорганізмів, в аналізі досліджують близько 20, а часом і того менше. Як дізнаємося про всіх інших? Які вони, скільки їх? Левову частку займає пристінкова мікрофлора, а дисбактеріоз не "зішкрібають зі стінок", все йде з просвіту кишечника. Лакто та біфідобактерії - це зовсім не зірки мікробіоценозу. Їх лише 1% з усієї кількості", - написала Наталія.

"Якщо лікар призначає вам дані обстеження, спитайте у нього, що він хоче там побачити і як це вплине на лікування. Заощаджуйте свої кошти, а краще донатьте на ЗСУ", - резюмувала медик.