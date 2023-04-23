Не витрачайте даремно гроші! Медик назвала 10 діагнозів, які не потребують лікування

Часто, почувши від лікаря діагноз, пацієнти починають панікувати та одразу скуповувати ледь не пів аптеки. Втім не всі хвороби потребують медикаментозного лікування.

Про те, які діагнози, не треба лікувати, розповіла гінеколог Анастасія Мельничук на своїй сторінці в Instagram .

Топ-10 діагнозів, які не потрібно лікувати

Уреаплазма, виявлена в мазку - це не уреаплазмоз. Це норма у дівчат. Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealiticum відносяться до умовно-патогенної флори, яка завжди живе у піхві.

Сюди ж відноситься і гарднерелла, мікоплазма (окрім Micoplasma genitalium), атопобіум. Ці бактерії нам цікаві тільки у співвідношенні з лактобактеріями та при наявності ваших скарг.

"Виявлена кандида в мазку - це ще не кандидоз. Кандидоз - це коли у вас є типові скарги для цього захворювання. Ці гриби звичайні жителі піхви, як і уреаплазма. Вони дійсно не розуміють за що їх постійно випроторюють із домівки", - каже Мельничук.

ВПЧ-вірус папіломи людини дуже часто передається статевим шляхом, може провокувати рак шийки матки (однак не у всіх і не завжди), тому й вигадали вакцинацію.

"Часто самоелімінується з організму, потребує тільки пап-тесту з вашого боку, іноді кольпоскопії та звичайного огляду у лікаря. Лікувати ВПЧ, знижувати вірусну нагрузку не треба, бо не існує дієвих препаратів", - стверджує гінеколог.

Лейкоцити в мазку - це не завжди ознака запалення і не потребує рутинного лікування.

"Ерозія шийки матки - та сама недуга, через яку кожна друга дівчина вважається хворою, припікається шийка матки, використовуються недієві препарати", - пояснює лікар.

Ерозія - це ектопія циліндричного епітелію. Коли епітелій з цервікального каналу розповсюджується на шийку матки, вкриту багатошаровим плоским неороговілим епітелієм. Це варіант норми.

Іноді, коли є контактні кровотечі та сильні виділення, можна розглянути лікування.

"У вас вагініт, треба ставити гексикон 7 діб - звучить як маячня. Вагініт без збудника - це не діагноз, треба розібратись, яка саме бактерія викликає симптоми, на яку і буде спрямоване лікування. Взагалі нічого не лікуйте спринцюванням", - радить лікар.

Фолікулярна кіста та кіста жовтого тіла (лютеїнова) розсмоктуються самостійно протягом 1-6 м.ц. без серрати, тазалока, нормоцикла та циклодинона.

Виявлені спайки в малому тазу під час огляду та ще екстрасенсорика. Їх можна запідозрити, якщо в минулому були операції на органах черевної порожнини. Побачити їх можна під час лапароскопії та усунути суто хірургічним шляхом.

"Якщо у вас підвищений рівень андрогенів у крові, але цикл у нормі та нема симптомів таких як гірсутизм, акне, алопеція, лікувати цю гіперандрогенію непотрібно", - наголошує гінеколог.

СПКЯ не лікується нормоциклом, циклодином, і тим паче саморобними настоянками для спринцювання.