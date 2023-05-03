Деньги на ветер. Врач назвала два ненужных анализа

Какие анализы не нужно сдавать

Врач сообщила, что копрограмма широко применялась в период СССР, за неимением более точных методов обследования. По ней можно сказать, что вы принимали еду и у вас был стул.

"А испугать тревожного пациента выделенным шрифтом о непереваренных волокнах или нейтральных жирах (а сколько их, какое количество?) - проще простого", - отметила врач.

Единственное, что в копрограмме полезно - это анализ на скрытую кровь для диагностики колоректального рака. Можно сдать по отдельности, а в некоторых лабораториях она входит в состав копрограммы. Но есть одно замечание. Выполняйте всегда анализ на скрытую кровь именно иммунохимическим методом.

Бензидиновая (реакция Грегерсена) или гваяковая пробы в современном мире давно не используются, так как часто дают ложные результаты и требуют специальных диет для выполнения. Уточняйте в лаборатории, если есть возможность, каким именно методом выполняют данный анализ.

Анализ на дисбактериоз вообще вам ни о чем не скажет, отмечает доктор.

"В кишечнике выделено около 1000 микроорганизмов, в анализе исследуют около 20, а порой и того меньше. Как узнаем обо всех остальных? Какие они, сколько их? Львиную долю занимает пристеночная микрофлора, а дисбактериоз не "соскребают со стенок", все идет из просвета кишечника. Лакто и бифидобактерии - это совсем не звезды микробиоценоза. Их всего 1% из всего количества", - написала Наталья.

"Если врач назначает вам данные обследования, спросите у него, что он хочет там увидеть и как это повлияет на лечение. Экономьте свои средства, а лучше донатьте на ВСУ", - резюмировала медик.