Гроші на вітер. Лікар назвала два непотрібні аналізи

Копрограма та дисбактеріоз – абсолютно і безумовно неінформативні. Їх здавати не потрібно, тому що це марна трата грошей.

Про це розповіла на Facebook головний лікар однієї із приватних київських клінік Наталія Сливка.

Які аналізи не потрібно робити

Лікар повідомила, що копрограма широко застосовувалася в період СРСР, через брак точніших методів обстеження. По ній можна сказати, що ви приймали їжу й у вас був стілець.

"А злякати тривожного пацієнта виділеним шрифтом про неперетравлені волокна або нейтральні жири (а скільки їх, яка кількість?) - простіше простого", - зазначила лікар.

Єдине, що у копрограмі корисно – це аналіз на приховану кров для діагностики колоректального раку. Можна здати окремо, а у деяких лабораторіях вона входить до складу копрограми. Але є одне зауваження. Виконуйте аналіз на приховану кров саме імунохімічним методом.

Бензидинова (реакція Грегерсена) або гваякова проби в сучасному світі давно не використовуються, тому що часто дають хибні результати й вимагають спеціальних дієт для виконання. Уточнюйте в лабораторії, якщо є можливість, яким саме методом виконують даний аналіз.

Аналіз на дисбактеріоз взагалі вам ні про що не скаже, зазначає лікар.

"У кишечнику виділено близько 1000 мікроорганізмів, в аналізі досліджують близько 20, а часом і того менше. Як дізнаємося про всіх інших? Які вони, скільки їх? Левову частку займає пристінкова мікрофлора, а дисбактеріоз не "зішкрібають зі стінок", все йде з просвіту кишечника. Лакто та біфідобактерії - це зовсім не зірки мікробіоценозу. Їх лише 1% з усієї кількості", - написала Наталія.

"Якщо лікар призначає вам дані обстеження, спитайте у нього, що він хоче там побачити і як це вплине на лікування. Заощаджуйте свої кошти, а краще донатьте на ЗСУ", - резюмувала медик.