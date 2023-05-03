Деньги на ветер. Врач назвала два ненужных анализа

Копрограмма и дисбактериоз - абсолютно и безусловно неинформативные. Их сдавать не нужно, так как это пустая трата денег.

Об этом рассказала на Facebook главный врач одной из частных киевских клиник Наталья Сливка.

Какие анализы не нужно сдавать

Врач сообщила, что копрограмма широко применялась в период СССР, за неимением более точных методов обследования. По ней можно сказать, что вы принимали еду и у вас был стул.

"А испугать тревожного пациента выделенным шрифтом о непереваренных волокнах или нейтральных жирах (а сколько их, какое количество?) - проще простого", - отметила врач.

Единственное, что в копрограмме полезно - это анализ на скрытую кровь для диагностики колоректального рака. Можно сдать по отдельности, а в некоторых лабораториях она входит в состав копрограммы. Но есть одно замечание. Выполняйте всегда анализ на скрытую кровь именно иммунохимическим методом.

Бензидиновая (реакция Грегерсена) или гваяковая пробы в современном мире давно не используются, так как часто дают ложные результаты и требуют специальных диет для выполнения. Уточняйте в лаборатории, если есть возможность, каким именно методом выполняют данный анализ.

Анализ на дисбактериоз вообще вам ни о чем не скажет, отмечает доктор.

"В кишечнике выделено около 1000 микроорганизмов, в анализе исследуют около 20, а порой и того меньше. Как узнаем обо всех остальных? Какие они, сколько их? Львиную долю занимает пристеночная микрофлора, а дисбактериоз не "соскребают со стенок", все идет из просвета кишечника. Лакто и бифидобактерии - это совсем не звезды микробиоценоза. Их всего 1% из всего количества", - написала Наталья.

"Если врач назначает вам данные обследования, спросите у него, что он хочет там увидеть и как это повлияет на лечение. Экономьте свои средства, а лучше донатьте на ВСУ", - резюмировала медик.