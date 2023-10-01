Гроші, кохання чи погані новини? Що принесе знакам Зодіаку повний Місяць в жовтні

Овен

Ви можете завершити якісь стосунки, однак не засмучуйтеся. Цей фінал стане початком для чогось нового у вашому житті.

Телець

На вас чекає завершення навчання, яке допоможе вам ділитися знанням і досвідом зі світом. Саме ці нові вміння відкриють те, чим ви можете бути корисними іншим.

Близнюки

Якщо в цей період у вас є певна групова діяльність, вона добігає свого завершення. Те саме може стосуватися особистих стосунків з оточенням.

Рак

Настав час підбити підсумки у вашій роботі. Чітко проаналізуйте, що вам вдалося зробити за цей проміжок часу. Не забудьте винагородити себе за результати.

Лев

Останнім часом ви могли мати справу з оформленням певних документів, тому незабаром їх отримаєте. Те саме стосується поїздок чи переїздів - ви нарешті отримаєте результат.

Діва

Для вас повний Місяць принесе фінансову вигоду. Якщо ви укладали грошові угоди з іншими людьми чи чекали на виплати коштів від партнерів, скоро це станеться.

Терези

Настав час поставити крапку в якихось стосунках. Зрозумійте, що саме заважає вам рухатися далі.

Скорпіон

Вам зірки прогнозують завершення роботи, яка стосувалася надання послуг іншим.

Стрілець

Для вас повний Місяць настав у п'ятому домі, тому може принести творчий проєкт чи поповнення в родині.

Козоріг

Ви можете завершити ремонт вдома чи переїхати у нове помешкання. А також підбивати підсумки здобутків чи стосунків у сім'ї. Якщо останнім часом ви разом йшли до якоїсь цілі, у цей період досягнете її.

Водолій

Представники цього знаку зможуть завершити бюрократичні запитання та отримати бажані папери.

Риби

Для вас зірки підготували фінансовий результат після якоїсь великої справи.