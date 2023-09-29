Пристрастю накриє з головою: кому із знаків Зодіаку жовтень принесе нове кохання

Гороскоп на жовтень обіцяє романтичний період та активні зміни в особистому житті деяким представникам зодіакального сузір'я. Комусь пощастить зустріти споріднену душу та розпочати перспективні стосунки, а хтось зможе налагодити стосунки з тим, хто вже давно поряд.

Для кого зі знаків Зодіаку жовтень стане важливим місяцем у коханні, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Jou-pup.

Овен

Жовтень принесе Овнам нові романтичні зв'язки та яскраві емоції. У вас є всі шанси зустріти людину, з якою ви відчуєте себе щасливим. А тим, хто вже у стосунках, зірки обіцяють гармонію та розуміння з партнером. Ваша любовна історія стане більш насиченою завдяки пристрасті та енергії.

Близнюки

Якщо ви в пошуку нових стосунків, то для вас є гарні новини - чарівність та товариськість дозволить вам завести нові цікаві знайомства. У жовтні вас чекає безліч пригод на любовному фронті. Ті, хто вже у стосунках, мають переосмислити свої почуття і зробити важливий крок назустріч партнеру.

Терези

В середині осені Терезам варто прислухатися до свого внутрішнього голосу. Можливо ви стоїте на порозі важливого рішення у стосунках. Саме зараз у вас з'явиться шанс поглибити зв'язок із партнером, роблячи крок назустріч один одному. А на самотніх чекає сюрприз - у вашому житті з'явиться старий знайомий, який принесе в неї щось зовсім нове.

Стрілець

Жовтень стане яскравим та насиченим для Стрільців. Цей місяць подарує вам багато нових знайомств та емоцій. Якщо ви вже не самотні, то варто з партнером вирушити у спільну подорож чи знайти спільне захоплення - це дозволить зміцнити стосунки. Самотнім Стрільцям варто не боятися виходити із зони комфорту, саме за її межами на вас чекає цікаве знайомство.