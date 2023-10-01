Деньги, любовь или плохие новости? Что принесет знакам Зодиака полный Месяц в октябре

Овен

Вы можете завершить какие-либо отношения, однако не огорчайтесь. Этот финал станет началом для чего-то нового в вашей жизни.

Телец

Вас ждет завершение обучения, которое поможет вам делиться знанием и опытом с миром. Именно эти новые умения откроют то, чем вы можете быть полезны другим.

Близнецы

Если в этот период у вас есть определенная групповая деятельность, она подходит к своему завершению. То же может касаться личных отношений с окружающими людьми.

Рак

Пора подвести итоги в вашей работе. Четко проанализируйте, что вам удалось сделать за этот промежуток времени. Не забудьте вознаградить себя за результаты.

Лев

В последнее время вы могли столкнуться с оформлением определенных документов, поэтому вскоре их получите. То же касается поездок или переездов - вы наконец-то получите результат.

Дева

Для вас полный Месяц принесет финансовую выгоду. Если вы заключали денежные соглашения с другими людьми или ждали выплаты средств от партнеров, скоро это произойдет.

Весы

Пора поставить точку в каких-то отношениях. Поймите, что именно мешает вам двигаться дальше.

Скорпион

Вам звезды прогнозируют завершение работы, касающейся предоставления услуг другим.

Стрелец

Для вас полная Луна наступила в пятом доме, поэтому может принести творческий проект или пополнение в семье.

Козерог

Вы можете завершить ремонт дома или переехать в новое жилье. А также подводить итоги достижений или отношений в семье. Если в последнее время вы вместе шли к какой-нибудь цели, в этот период достигнете ее.

Водолей

Представители этого знака могут завершить бюрократические вопросы и получить желаемые бумаги.

Рыбы

Вам звезды подготовили финансовый результат после какого-то большого дела.