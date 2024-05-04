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Гроші не є правильною мотивацією для мобілізації, - боєць "Альфи" Стаховський

Як мотивувати українців мобілізуватися (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Спецпризначенець ЦСО "А" СБУ Сергій Стаховський вважає, що головна мотивація мобілізуватися - це захищати свою країну, а не отримувати зарплатню.

Таку думку він висловив в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Говорячи про ситуацію на фронті, військовий зазначив, що не вистачає людей, і ця потреба в армії є великою.

"Щодня люди гинуть за те, щоб у нас був час підготуватися, змінитись та зрозуміти: це війна, яку ми можемо закінчити або перемогою, або програшем, там немає нейтралітету", - сказав він.

Сергій переконаний, що всі українці готові оборонятися, проте в цьому є один нюанс.

"Я думаю, що насправді всі українці готові захищати країну. Єдине, в чому проблема, вони хочуть мати розуміння, що це рівна історія, що вони, віддаючи свій ресурс, втрачаючи свою роботу, роблять це свідомо й що люди навколо так само свідомо ухвалюють рішення", - вважає Стаховський.

Водночас боєць додає, що в питанні мобілізації фінансова складова є важливим, але не вирішальним моментом.

"Я не вважаю, що фінансова складова повинна бути мотиваційною для того, щоб мобілізуватися. Я впевнений, що у 22-му році, коли фактично ніякої роботи не було, військо було тим джерелом, яке могло забезпечувати родину, але не вважаю, що фінансова складова є правильною мотивацією", - каже він.

Свої слова Сергій пояснює тим, що якщо українці не вбивають ворога, то він нищить усе на нашій території. 

 

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Сергей СтаховскийМобілізація в Україні