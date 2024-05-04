Гроші не є правильною мотивацією для мобілізації, - боєць "Альфи" Стаховський

Спецпризначенець ЦСО "А" СБУ Сергій Стаховський вважає, що головна мотивація мобілізуватися - це захищати свою країну, а не отримувати зарплатню.
Таку думку він висловив в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).
Говорячи про ситуацію на фронті, військовий зазначив, що не вистачає людей, і ця потреба в армії є великою.
"Щодня люди гинуть за те, щоб у нас був час підготуватися, змінитись та зрозуміти: це війна, яку ми можемо закінчити або перемогою, або програшем, там немає нейтралітету", - сказав він.
Сергій переконаний, що всі українці готові оборонятися, проте в цьому є один нюанс.
"Я думаю, що насправді всі українці готові захищати країну. Єдине, в чому проблема, вони хочуть мати розуміння, що це рівна історія, що вони, віддаючи свій ресурс, втрачаючи свою роботу, роблять це свідомо й що люди навколо так само свідомо ухвалюють рішення", - вважає Стаховський.
Водночас боєць додає, що в питанні мобілізації фінансова складова є важливим, але не вирішальним моментом.
"Я не вважаю, що фінансова складова повинна бути мотиваційною для того, щоб мобілізуватися. Я впевнений, що у 22-му році, коли фактично ніякої роботи не було, військо було тим джерелом, яке могло забезпечувати родину, але не вважаю, що фінансова складова є правильною мотивацією", - каже він.
Свої слова Сергій пояснює тим, що якщо українці не вбивають ворога, то він нищить усе на нашій території.
Раніше Сергій Стаховський відповів, чи був похід "Вагнера" на Москву справжнім.
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