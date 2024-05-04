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Деньги не являются правильной мотивацией для мобилизации, - боец "Альфы" Стаховский

Как мотивировать украинцев мобилизоваться (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Спецназначенец ЦСО "А" СБУ Сергей Стаховский считает, что главная мотивация мобилизоваться - это защищать свою страну, а не получать зарплату.

Такое мнение он высказал в интервью РБК-Украина (проект Styler).

Говоря о ситуации на фронте, военный отметил, что не хватает людей, и эта потребность в армии большая.

"Каждый день люди гибнут за то, чтобы у нас было время подготовиться, измениться и понять: это война, которую мы можем закончить либо победой, либо проигрышем, там нет нейтралитета", - сказал он.

Сергей уверен, что все украинцы готовы обороняться, однако в этом есть один нюанс.

"Я думаю, что на самом деле все украинцы готовы защищать страну. Единственное, в чем проблема, они хотят иметь понимание, что это равная история, что они, отдавая свой ресурс, теряя свою работу, делают это сознательно и что люди вокруг тоже сознательно принимают решение", - считает Стаховский.

В то же время, боец добавляет, что в вопросе мобилизации финансовая составляющая является важным, но не решающим моментом.

"Я не считаю, что финансовая составляющая должна быть мотивационной для того, чтобы мобилизоваться. Я уверен, что в 22-м году, когда фактически никакой работы не было, войско было тем источником, которое могло обеспечивать семью, но не считаю, что финансовая составляющая является правильной мотивацией", - говорит он.

Свои слова Сергей объясняет тем, что если украинцы не убивают врага, он уничтожает все на нашей территории.

 

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Сергей СтаховскийМобилизация в Украине