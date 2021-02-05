Громкий скандал с Укрзализныцей получил продолжение

Укрзализныця угодила в скандал из-за публикации карты, на которой Крым указан как Южный федеральный округ России. Скрины этой карты попали в социальные сети и это спровоцировало возмущение пользователей.

После волны критики со стороны украинцев, карты были отредактированы, а пресс-служба Укрзализныци выпустила обращение, в котором попросила OpenStreetMap, которые ответственны за карты, разобраться в ситуации. Сообщение разместили на официальном сайте ведомства.

"Укрзализныця призывает OpenStreetMap исправить неточность по поводу отображения территории Украины на картах сервиса. АТ "Укрзализныця" обращается к OpenStreetMap с просьбой разобраться в вопросе некорректного отображения АР Крым на картах сервиса. Сейчас указанный бесплатный сервис перевозчик, как и много международных коммерческих и государственных компаний, использует для отображения информации", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ведомство четко озвучило свою позицию по Крыму и напомнило, что недопустимо обозначать эту территорию Украины по-другому.

"АР Крым - это неотъемлемая часть Украины, и ее некорректное отображение на любых сервисах, в частности электронных картах, недопустимо. Сейчас специалисты Укрзализныци уже изменили API сервиса с корректным отображением карты Украины. Кроме того, по поручению нового руководства Укрзализныци специалисты компании проводят полную ревизию электронных сервисов компании. В частности, на финальной стадии находятся работы по внедрению обновленного сайта компании", - добавили в Укрзализныци и призвали как можно быстрее исправить ошибку на карте международного проекта.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Укрзализныця попала в скандал из-за ужасных условий в поезде.