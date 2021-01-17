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Укрзализныця попала в скандал из-за ужасных условий в поезде: вся постель была мокрая

Воскресенье 17 января 2021 21:31
Укрзализныця попала в скандал из-за ужасных условий в поезде: вся постель была мокрая
Укрзализныця оскандалилась из-за состояния вагонов (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця снова оказалась в центре скандала. На этот раз на компанию пожаловались пассажирка поезда Ворохта-Киев, которым она возвращалась в столицу из Ивано-Франковской области.

Во время поездки из окон текла вода. При этом ее интенсивность была такой силы, что вся постель украинки была мокрой. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Вода из окон текла ручьём так, что вся постель была мокрая", - пожаловалась женщина.

Проводник поезда предложил ей тряпку, чтобы останавливать течь из окна. По словам пассажирки, куртки и верхние вещи, которые висели у окна, на утро примерзли к окнам и их пришлось отдирать.

Напомним, один из пассажиров Укрзализныци купил билет в СВ-вагон из Одессы до Яремче, но условия в вагоне ему сильно не понравились. Он считает, что за такую цену сервис должен быть намного лучше.

Не было ни микроволновки, ни вагона ресторана. Поэтому людям приходиться брать еду с собой и есть ее холодной. Также после внедрения карантина появилась одноразовая посуда, но пластиковые стаканчики явно не рассчитаны на горячую воду, поскольку они протекают.

"Вагоны давно должны были быть списаны. Им уже никакой силикон не поможет. В вагоне две розетки 220 вольт. С окна дует как обычно", - пожаловался Вячеслав Грубый.

Ранее Укрзализныця показала новые вагоны с раздельным кондиционированием и другими удобствами.

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Новости Украины Жизнь Укрзализныцяпоезд

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