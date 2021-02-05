Гучний скандал з Укрзалізницею отримав продовження

Укрзалізниця потрапила в скандал через публікацію карти, на якій Крим вказаний як Південний федеральний округ Росії. Скріни цієї карти потрапили в соціальні мережі та це спровокувало обурення користувачів.

Після хвилі критики з боку українців, карти були відредаговані, а пресслужба Укрзалізниці випустила звернення, в якому попросила OpenStreetMap, які відповідальні за карти, розібратися в ситуації. Повідомлення розмістили на офіційному сайті відомства.

"Укрзалізниця закликає OpenStreetMap виправити неточність щодо зображення території України на картах сервісу. АТ "Укрзалізниця" звертається до OpenStreetMap з проханням розібратися в питанні некоректного зображення АР Крим на картах сервісу. Зараз зазначений безкоштовний сервіс перевізник, як і багато міжнародних комерційних і державних компаній, використовує для зображення інформації", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що відомство чітко озвучив свою позицію по Криму і нагадало, що неприпустимо позначати цю територію України по-іншому.

"АР Крим - це невіддільна частина України, і її некоректне зображення на будь-яких сервісах, зокрема електронних картах, неприпустимо. Наразі фахівці Укрзалізниці вже змінили API сервісу з коректним зображенням карти України. Крім того, за дорученням нового керівництва Укрзалізниці фахівці компанії проводять повну ревізію електронних сервісів компанії. Зокрема, на фінальній стадії знаходяться роботи з впровадження оновленого сайту компанії", - додали в Укрзалізниці та закликали якомога швидше виправити помилку на карті міжнародного проєкту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Укрзалізниця потрапила в скандал через жахливі умови у поїзді.