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Укрзализныця попала в скандал из-за Крыма

Четверг 04 февраля 2021 22:28
Укрзализныця попала в скандал из-за Крыма
Укрзализныця оскандалилась из-за карты с Крымом (фото: РБК-Украина)
Автор: Styler

Укрзализныця в очередной раз оказалась в центре скандала. На этот раз на компанию пожаловался украинец. Он увидел, что на карте компании, которую она использует, оккупированный Крым указан как Южный федеральный округ России.

Об этом инциденте рассказал журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook.

Укрзализныця попала в скандал из-за Крыма

Скриншот

"У вас там с картами, которые использует Юго-Западная железная дорога, все нормально? Крым теперь это Южный федеральный округ? Или как всегда рабочим, отвечающим за сайт пофиг чей Крым, чтобы зарплату подняли? Тогда уже карту Рамблера давайте запускайте", - написал Александр.

Укрзализныця попала в скандал из-за Крыма

Скриншот

Пользователи сети также прокомментировали это.

  • Они используют API стороннего сервиса карт OpenStreetMap. Жалуйся им, а не УЗ;
  • Вопрос в том, что когда ты что-то используешь, ты смотришь на то, чтобы продукт тебе пальцы не оторвал, а если может оторвать - то не будешь его брать или возьмешь другой, правда?
  • Mapbox считает, что Крым русский просто;
  • Они, что в Москве софт заказывают?
  • Зачем использовать какие-то open street map?

Напомним, Укрзализныця попала в скандал из-за ужасных условий в поезде. Во время поездки в поезде Ворохта-Киев из окон текла вода. При этом ее интенсивность была такой силы, что вся постель пассажирки была мокрой.

Ранее в поезде Укрзализныци разгорелся новый скандал из-за того, что в составе большинство пассажиров находятся без масок, а у проводника маска надета неправильно.

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Новости Украины Жизнь скандалУкрзализныця

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