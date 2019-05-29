Громких торжеств не будет: Алла Пугачева готовится к свадьбе

Алла Пугачева уже вскоре отгуляет на свадьбе своего племянника Влада. Как пишут российские СМИ, сын младшего брата Примадонны женится во второй раз.

Избранницей родственника Аллы Борисовны, с которым они очень близки - певица буквально поставила Влада на ноги после тяжелой аварии, подарила квартиру в Москве и поддерживает с ним очень теплые семейные отношения - стала женщина по имени Гузель.

Племянник Аллы Пугачевой в комментарии КП признался, что сейчас он очень счастлив. Со своей возлюбленной, которая приехала в Москву на заработки из Казани вместе со своим 14-летним сыном, они живут на съемной квартире. Но уже через месяц переедут в подаренную ему Примадонной квартиру (там сейчас живут квартиранты).

"И мы планируем с Гузель свадьбу", - добавил мужчина.

А невеста Влада Пугачева отметила, что "никаких громких торжеств не будет".

Дату свадьбы влюбленные пока не называют, так как не хотят, чтобы у ЗАГСа их караулили журналисты.

"Это только наш праздник", - резюмировала женщина.

Влад и Гузель уже подали заявление в ЗАГС (фото: kp.ru)

Напомним, что недавно украинские звезды Потап и Настя Каменских отгуляли свадьбу. Медовый месяц Потап и Настя решили провести в Турции, а именно - в элитном отеле популярного курортного города Кемер.