Гучних святкувань не буде: Алла Пугачова готується до весілля

Алла Пугачова вже незабаром відгуляє на весіллі свого племінника Влада. Як пишуть російські ЗМІ, син молодшого брата Примадонни одружується вдруге.

Обраницею родича Алли Борисівни, з яким вони дуже близькі - співачка буквально поставила Влада на ноги після важкої аварії, подарувала квартиру в Москві і підтримує з ним дуже теплі сімейні стосунки - стала жінка по імені Гузель.

Племінник Алли Пугачової в коментарі КП зізнався, що зараз він дуже щасливий. Зі своєю коханою, яка приїхала в Москву на заробітки з Казані разом зі своїм 14-річним сином, вони живуть на знімній квартирі. Але вже через місяць переїдуть в подаровану йому Примадонною квартиру (там зараз живуть квартиранти).

"І ми плануємо з Гузель весілля", - додав чоловік.

А наречена Влада Пугачова відзначила, що "жодних гучних святкувань не буде".

Дату весілля закохані поки не називають, оскільки не хочуть, щоб біля РАЦСу їх чатували журналісти.

"Це тільки наше свято", - резюмувала жінка.

Влад і Гузель вже подали заяву в РАЦС (фото: kp.ru)

Нагадаємо, що нещодавно українські зірки Потап і Настя Каменських відгуляли весілля. Медовий місяць Потап і Настя вирішили провести в Туреччині, а саме - в елітному готелі популярного курортного міста Кемер.