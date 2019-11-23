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Громадный астероид летит к Земле: что известно

STYLERЖизнь    23.11.2019 - 12:15
Громадный астероид летит к Земле: что известно
Астроид летит к Земле (Коллаж РБК-Украина)

Астероид размером 15 метров примерно сопоставим с челябинским метеоритом

К Земле приближается огромный астероид, который по размерам равен челябинскому метеориту. Об этом сообщает сайт Роскосмоса.

Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землей, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.

Астрономическое тело обнаружили 6 ноября. Было установлено, что оно обращается вокруг Солнца примерно за 2,89 года и сближается с Землей.

Громадный астероид летит к Земле: что известноК Земле летит большой астероид (фото из открытых источников)

Данный астероид является вторым, обнаруженным АСПОС ОКП за последние три месяца. Так, в ночь с 27 на 28 июля был обнаружен астероид, сближавшийся с Землей на достаточно уникальной орбите. Подтверждающие наблюдения были получены на двух телескопах, расположенных на о. Мауи (штат Гавайи, США).

Максимальное сближение с Землей данного небесного тела произошло 28 июля, минимальное расстояние составило 187 тыс. 791 км.

Напомним, что метеорит Челябинск взорвался в небе над Челябинской областью России 15 февраля 2013 года, самый крупный его осколок весом 600 килограммов упал в озеро Чебаркуль.

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