Grok від Ілона Маска навчився "бачити" світ навколо себе: подробиці

Чат-бот Grok від компанії xAI тепер може відповідати на запитання про те, що перебуває в полі зору камери смартфона - аналогічно функціям "зору в реальному часі" в Google Gemini і ChatGPT.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch.
У вівторок компанія xAI представила функцію Grok Vision, яка дає змогу користувачам наводити камеру телефону на об'єкти - як-от товари, вивіски або документи - і ставити запитання про них. Grok Vision доступна в додатку Grok для iOS, але поки не працює на Android.
Серед інших нововведень - багатомовне озвучування і пошук у реальному часі в голосовому режимі Grok. Користувачі Android можуть скористатися цими функціями, але тільки за умови підписки на тариф SuperGrok за 30 доларів на місяць.
Функціональність Grok розширюється стрімко. Раніше цього місяця в Grok з'явилася функція "пам'яті", яка дає змогу ШІ спиратися на деталі попередніх бесід. Також було додано інструмент на кшталт полотна для створення документів і додатків.
Представляємо Grok Vision, багатомовне аудіо та пошук у реальному часі в Voice Mode. Доступно вже зараз.- Ebby Amir (@ebbyamir) 22 квітня 2025 року
Grok habla español
Grok parle français
Grok Türkçe konuşuyor
グロクは日本語を話す
ग्रोक हिंदी बोलता है pic.twitter.com/lcaSyty2n5
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