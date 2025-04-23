Grok від Ілона Маска навчився "бачити" світ навколо себе: подробиці

Що відомо

У вівторок компанія xAI представила функцію Grok Vision, яка дає змогу користувачам наводити камеру телефону на об'єкти - як-от товари, вивіски або документи - і ставити запитання про них. Grok Vision доступна в додатку Grok для iOS, але поки не працює на Android.

Серед інших нововведень - багатомовне озвучування і пошук у реальному часі в голосовому режимі Grok. Користувачі Android можуть скористатися цими функціями, але тільки за умови підписки на тариф SuperGrok за 30 доларів на місяць.

Функціональність Grok розширюється стрімко. Раніше цього місяця в Grok з'явилася функція "пам'яті", яка дає змогу ШІ спиратися на деталі попередніх бесід. Також було додано інструмент на кшталт полотна для створення документів і додатків.