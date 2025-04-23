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Grok от Илона Маска научился "видеть" мир вокруг себя: подробности

Нейросеть Grok от Илона Маска теперь может воспринимать мир визуально (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Чат-бот Grok от компании xAI теперь может отвечать на вопросы о том, что находится в поле зрения камеры смартфона - аналогично функциям "зрения в реальном времени" у Google Gemini и ChatGPT.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch.

Что известно 

Во вторник компания xAI представила функцию Grok Vision, которая позволяет пользователям наводить камеру телефона на объекты - такие как товары, вывески или документы - и задавать вопросы о них. Grok Vision доступна в приложении Grok для iOS, но пока не работает на Android. 

Среди других нововведений - многоязычное озвучивание и поиск в реальном времени в голосовом режиме Grok. Пользователи Android могут воспользоваться этими функциями, но только при подписке на тариф SuperGrok за 30 долларов в месяц. 

Функциональность Grok расширяется стремительно. Ранее в этом месяце в Grok появилась функция "памяти", которая позволяет ИИ опираться на детали предыдущих бесед. Также был добавлен инструмент наподобие холста для создания документов и приложений. 

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