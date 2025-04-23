Grok от Илона Маска научился "видеть" мир вокруг себя: подробности

Что известно

Во вторник компания xAI представила функцию Grok Vision, которая позволяет пользователям наводить камеру телефона на объекты - такие как товары, вывески или документы - и задавать вопросы о них. Grok Vision доступна в приложении Grok для iOS, но пока не работает на Android.

Среди других нововведений - многоязычное озвучивание и поиск в реальном времени в голосовом режиме Grok. Пользователи Android могут воспользоваться этими функциями, но только при подписке на тариф SuperGrok за 30 долларов в месяц.

Функциональность Grok расширяется стремительно. Ранее в этом месяце в Grok появилась функция "памяти", которая позволяет ИИ опираться на детали предыдущих бесед. Также был добавлен инструмент наподобие холста для создания документов и приложений.