Grok Ілона Маска додадуть у Telegram уже влітку: як зміниться месенджер

У популярному месенджері Telegram уже цього літа з'явиться штучний інтелект Grok від компанії xAI, заснованої Ілоном Маском.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які функції отримав GrokAI і на яких умовах домовилися Telegram і власник соцмережі X.
Згідно із заявою, Telegram і xAI уклали партнерську угоду терміном на один рік. У рамках співпраці Telegram отримає 300 млн доларів, а також 50% доходу від підписок xAI, оформлених через платформу.
Чат-бот Grok від xAI буде автоматично закріплений у всіх користувачів Telegram.
Очікується, що інтеграція можливостей штучного інтелекту істотно розширить функціональність месенджера і посилить його позиції на ринку.
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Під час підготовки матеріалу використовували такі джерела: Telegram-канал Стартапенко: IT, технології, Telegram-канал Павла Дурова.