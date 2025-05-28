Grok Ілона Маска додадуть у Telegram уже влітку: як зміниться месенджер

Згідно із заявою, Telegram і xAI уклали партнерську угоду терміном на один рік. У рамках співпраці Telegram отримає 300 млн доларів, а також 50% доходу від підписок xAI, оформлених через платформу.

Що вміє новий ШІ

Користувачі зможуть створювати стікери за текстовим описом - миттєво і без сторонніх додатків

Щоб не читати довгі чати, буде доступна функція стислої вичавки нових повідомлень

ШІ зможе писати повідомлення за вас - достатньо сформулювати ідею, решту зробить нейромережа

Буде доступний фактчекінг повідомлень у каналах - для боротьби з дезінформацією

У рядку пошуку з'явиться можливість ставити будь-які запитання безпосередньо.

Чат-бот Grok від xAI буде автоматично закріплений у всіх користувачів Telegram.

Очікується, що інтеграція можливостей штучного інтелекту істотно розширить функціональність месенджера і посилить його позиції на ринку.