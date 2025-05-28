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Grok Илона Маска добавят в Telegram уже летом: как изменится мессенджер

Grok Илона Маска появится в Telegram уже летом (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В популярном мессенджере Telegram уже этим летом появится искусственный интеллект Grok от компании xAI, основанной Илоном Маском.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие функции получил GrokAI и на каких условиях договорились Telegram и владелец соцсети X.

Согласно заявлению, Telegram и xAI заключили партнерское соглашение сроком на один год. В рамках сотрудничества Telegram получит 300 млн долларов, а также 50% дохода от подписок xAI, оформленных через платформу.

Что умеет новый ИИ

  • Пользователи смогут создавать стикеры по текстовому описанию - мгновенно и без сторонних приложений
  • Чтобы не читать длинные чаты, будет доступна функция краткой выжимки новых сообщений
  • ИИ сможет писать сообщения за вас - достаточно сформулировать идею, остальное сделает нейросеть
  • Будет доступен фактчекинг сообщений в каналах - для борьбы с дезинформацией
  • В строке поиска появится возможность задавать любые вопросы напрямую.

Чат-бот Grok от xAI будет автоматически закреплен у всех пользователей Telegram.

Ожидается, что интеграция возможностей искусственного интеллекта существенно расширит функциональность мессенджера и усилит его позиции на рынке.

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При подготовке материала использовались следующие источники: Telegram-канал Стартапенко: IT, технологии, Telegram-канал Павла Дурова.

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