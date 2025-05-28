Grok Илона Маска добавят в Telegram уже летом: как изменится мессенджер

В популярном мессенджере Telegram уже этим летом появится искусственный интеллект Grok от компании xAI, основанной Илоном Маском.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие функции получил GrokAI и на каких условиях договорились Telegram и владелец соцсети X.
Согласно заявлению, Telegram и xAI заключили партнерское соглашение сроком на один год. В рамках сотрудничества Telegram получит 300 млн долларов, а также 50% дохода от подписок xAI, оформленных через платформу.
Чат-бот Grok от xAI будет автоматически закреплен у всех пользователей Telegram.
Ожидается, что интеграция возможностей искусственного интеллекта существенно расширит функциональность мессенджера и усилит его позиции на рынке.
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При подготовке материала использовались следующие источники: Telegram-канал Стартапенко: IT, технологии, Telegram-канал Павла Дурова.