НБУ резко понизил курс доллара

Иллюстративное фото (pixabey)

Курс доллара снизился еще на 17 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 ноября 2019 года опустил официальный курс доллара до 24,81 гривен, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В частности, официальный курс гривны к доллару на 1 ноября установлен на таком уровне: 2481,9089 гривен за 100 долларов (-17,6332 гривен).

При этом курс доллара на 31 октября составлял 2499,5421 гривен за 100 долларов.

Отметим, сегодня курс доллара на открытии межбанка продолжил снижение и достиг отметки 24,89 гривен. При этом курс европейской валюты, наоборот, немного укрепился по отношению к украинской гривне.

Тенденцию укрепления гривны к доллару во второй половине дня подхватил Нацбанк, установив справочный курс на уровне 24,83 гривен. Как видим, официальный курс на завтрашний день еще немного ниже справочного.

В обменных пунктах средний курс покупки доллара 31 октября составлял 24,72 (24,84 - 30 октября), продажи - 24,94 (25,08 - 30 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составлял 27,43 (27,47 - 30 октября), продажи - 27,85 (27,91 - 30 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составлял 3,54 (3,55 - 30 октября), продажи 3,92 (3,93 - 30 октября) грн за 10 рублей.

А в украинских банках на сегодня был установлен курс доллара в пределах 25,00-25,25 грн/доллар.