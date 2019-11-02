Гривня раптово обвалилася: прогноз експертів

Курс долара в Україні (колаж РБК-Україна)

Гривня продовжить зміцнюватися

Курс долара в Україні знизився нижче психологічної позначки. Всього за три дні, з 30 жовтня, американська валюта подешевшала на 29 копійок, опустившись нижче за психологічну позначку в 25 грн за долар, а європейська валюта подешевшала на 18 копійок. Керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин розповів, що буде з доларом в найближчому майбутньому. Про це пишуть "Факти".

У вихідні дні курс гривні залишається на тому ж рівні, який був встановлений у п'ятницю, 1 листопада. На поточний момент за даними НБУ 1 долар США вартує 24,8190 грн; 1 євро – 27,6832 грн; 10 російських рублів – 3,8917 грн.

Долар опустився нижче рівня психологічної позначки в 25 гривень, яку раніше пробивав вгору вперше за півтора місяці. За тиждень з 25 жовтня по 1 листопада гривня зміцніла відносно долара на сім копійок. Курс євро знизився на вісім копійок після падіння на 10 копійок днем раніше. Вартість 10 російських рублів знизилася на дві копійки.

"Новини попередніх днів продовжують нести позитив ринку. Приплив зовнішніх інвестицій зберігається, що підтримує гривню. Ймовірно, найближчим часом гривня увійде в більш широкий діапазон руху, і її курс буде перебувати в коридорі 24,6−24,8 грн за долар", - розповів Андрій Шевчишин.

Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

На тлі зміцнення курсу національної валюти, поліпшуються і багато фінансових та економічних показників в країні. У своєму жовтневому щоквартальному інфляційному звіті Національний банк України прогнозує, що інфляція знизиться до 6,3% до кінця нинішнього року, а до кінця 2020 року досягне 5%. Також Нацбанк підвищив прогноз зростання ВВП в 2019-2021 роках. За жовтневими розрахунками банкірів, економіка зросте на 3,5% протягом цього і наступного років (попередній прогноз — 3,0% та 3,2% відповідно), а в 2021 році — на 4% (попередній прогноз — 3,7%).