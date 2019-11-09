Грипп в Украине: как не заболеть в период эпидемии

Этой осенью в Украине в очередной раз распространяется острое инфекционное заболевание дыхательных путей - грипп. Поэтому в данный период важно следить за своим иммунитетом и подкреплять его правильными продуктами. Об этом сообщает врач-эксперт по общественному здоровью Отто Стойка, передает УНН.

Врач отметил, что какой-то отдельный продукт не может предупредить заболевания или вылечить, однако здоровое питание может повлиять на состояние здоровья. Врач предлагает питаться по принципу тарелки здорового питания, где половина продуктов - это овощи, фрукты и ягоды (в ягодах много полезных микроэлементов, витаминов, антиоксидантов).

Грипп в Украине 2019 (иллюстративное фото: pixabay.com)

"Рациональное питание и здоровый сон - это то, что поддерживает общий иммунитет и уменьшает вероятность заболевания. Это не только о чесноке", - сказал эксперт.

Осенью врач рекомендует увеличить количество овощей, фруктов и ягод, а зимой лучше употреблять горячие напитки, ведь они активизируют обмен веществ и не дают замерзнуть. Как не дают замерзнуть и острые специи.

Эксперт напомнил, что кроме питания важно также поддерживать гигиену рук и рта, проветривать помещение и делать влажную уборку. Стараться меньше курить, ведь курение сушит слизистую оболочку, как и нагретое помещения зимой.

"Важна влажность воздуха, ведь если слизистая оболочка сухая, то на нее вирус "садится" и размножается быстрее. Отопление дает сухость воздуха, курение также высушивает - это дополнительный фактор риска повреждения слизистой оболочки", - рассказал врач.

Напомним, что в Украину поставят полмиллиона доз вакцин против гриппа. В этом году ВОЗ поздно предоставила штаммовый состав вирусов производителям вакцин.