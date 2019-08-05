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В Украину поставят полмиллиона доз вакцин против гриппа

Новости » Общество    05.08.2019 - 12:49
В Украину поставят полмиллиона доз вакцин против гриппа
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В этом году Всемирная организация здравоохранения поздно предоставила штаммовый состав вирусов производителям вакцин

В этом году в октябре в Украину поставят полмиллиона доз вакцин против гриппа. О таких планах сообщили представители производителей вакцин во время встречи с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как отмечается, такой срок обусловлен тем, что в этом году Всемирная организация здравоохранения поздно предоставила штаммовый состав вирусов производителям вакцин. В то же время упрощенный электронный механизм подачи регистрационной формы для вакцин против гриппа, внедрен Государственным экспертным центром, будет способствовать ускорению их поступления.

"Вакцину можно будет купить в аптеках за собственный счет и получить прививку у своего врача. Также вакцину можно купить за средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска: медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине вероятно будут циркулировать:

  • вирус A/Brisbane/02/2018 (H1N1),
  • вирус A (H3N2),
  • вирус, подобный на B/Colorado/06/2017,
  • вирус, подобный на B/Phuket/3073/2013.

Ранее Супрун напомнила, что перед началом учебного года следует обязательно посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие прививок, предусмотренных календарем. Она отметила, что без этих прививок могут не пустить в школу.

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