ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Грипп в Украине: как не заболеть опасной болезнью

STYLERЖизнь    26.10.2019 - 17:32
Грипп в Украине: как не заболеть опасной болезнью
Грипп в Украине 2019 - как не заболеть, симптомы, лечение (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Этой осенью в Украине традиционно распространяется острое инфекционное заболевание

"Подхватить" сезонную простуду может каждый, ведь переменчивая погода не всегда положительно влияет на здоровье человека. Как не заболеть, о симптомах и лечении инфекции - читайте в материале.

Этой осенью в Украине традиционно распространяется острое инфекционное заболевание дыхательных путей. "Как правило, осенью в нашей стране циркулирует один-два или больше штаммов гриппа А и один штамм гриппа Б. Принято считать, что грипп А – более тяжелый, дает больше осложнений и склонен распространяться в виде эпидемий. Тогда как грипп Б обычно легче переносится, да и случается эпизодически. В основном 90% заболеваемости и осложнений связаны с типом А", - поясняет эксперт.

Часто люди путают грипп с простудой, и когда болеют, то не меняют образ жизни. Например, продолжают ходить на работу, не снижают привычных нагрузок. Это может негативно сказываться на здоровье.

Грипп в Украине: как не заболеть опасной болезньюГрипп в Украине 2019 - кто в зоне риска, как распознать и лечить (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как не заболеть

Чтобы не "подхватить" любые типично "осенние" инфекции, важно поддерживать иммунитет. Но лучше не принимать каких-либо иммуномодуляторов, обещающих "быстрое укрепление здоровья", поскольку их эффективность не всегда доказана.

Вместо этого стоит вести здоровый образ жизни в целом – достаточно спать, сбалансированно питаться и отказаться от вредных привычек. Еще сюда стоит добавить закаливание и начать постепенно практиковать контрастный душ. Также нужно регулярно проветривать помещения, где вы живете и работаете, не перегревать комнаты, соблюдая в них температуру на уровне плюс 18-24 градусов.

Симптомы

Заболевание начинается остро, у больного резко повышается температура тела до 40 градусов, возникает сильная слабость, боль в голове, озноб, головокружение, сильное потоотделение, покраснение горла, боль ноющего характера в мышцах и суставах, обморочное состояние, заложенность носа и нарушение носового дыхания, давящая боль в глазах.

Повышенная температура тела может держатся около 5 суток, в этот период у больного наблюдается сниженное мочевыделение, могут возникать судороги, галлюцинации при значительном повышении температуры.

Грипп в Украине: как не заболеть опасной болезньюГрипп в Украине 2019 - как не заболеть, симптомы, лечение (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Лечение

Врачи также советуют соблюдать простые профилактические меры для предотвращения распространения вирусов гриппа:

  • избегайте близкого контакта с больными;
  • если заболели вы, то старайтесь как можно реже находиться рядом с другими людьми, чтобы не заразить их;
  • если у вас есть симптомы гриппа, то оставайтесь дома не менее суток после того, как спадет высокая температура (исключением может стать визит к врачу). Высокая температура должна нормализоваться в течение первых суток без применения каких жаропонижающих препаратов.
  • часто мойте руки с мылом или используйте антисептики для рук;
  • старайтесь не касаться лица, особенно зоны глаз, носа и рта;
  • протирайте и дезинфицируйте поверхности и предметы, которые могут переносить микробы и вирус гриппа.

Напомним, что в Украину поставят полмиллиона доз вакцин против гриппа. В этом году ВОЗ поздно предоставила штаммовый состав вирусов производителям вакцин.

Названы самые распространенные вирусы гриппа в этом году Инфекции межсезонья: как украинцам уберечься от гриппа и ОРВИ
Новости Украины Грипп
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь